Un loro sobrevive dos semanas en soledad y es rescatado justo a tiempo: "Apenas podía mantenerse en pie"

Tras el fallecimiento de su dueño, un loro fue encontrado dos semanas después, tiempo que había pasado solo y cuando su situación era ya desesperada. La lora Debbie fue llevada de urgencia a Marin Humane, justo a tiempo para ser rescatada, según ha contado el portal The Dodo.

"Apenas podía mantenerse en pie", dijo Sam W., gerente de operaciones del refugio Marin Humane al mismo medio. "Comía y bebía, pero muy despacio. Necesitaba mucho apoyo (perchas especiales, recinto acolchado por si se caía, fuente de calor, iluminación especial, manejo cuidadoso) y una dieta enriquecida", explicó.

Durante las primeras semanas de recuperación la personalidad del ave era apagada. Estaba demasiado débil para mostrar emoción alguna, pero a medida que su cuerpo finalmente empezó a sanar, también lo hizo su espíritu. "A medida que se sentía mejor y se fortalecía, se volvió más brillante y un poco más atrevida y testaruda sobre las cosas", señaló el gerente del refugio.

El refugio logró localizar a los familiares, quienes les informaron que el animal tiene alrededor de 40 años. Había vivido una vida larga y plena hasta entonces, y gracias a sus rescatadores, su viaje aún no ha terminado.

Debbie ahora está en un hogar de acogida y se encuentra bien. Aún se está recuperando de su terrible experiencia. "Ha progresado mucho desde que llegó al hogar de acogida", comentó Carina, la madre de acogida de Debbie al mismo medio.

"Solía encorvarse y sisearme en silencio todo el tiempo. Después de unos días de distribución estratégica de maíz, ahora siente mucha curiosidad cada vez que me acerco y quiere ver qué le tengo. Me siento junto a su jaula abierta cuando trabajo, así que le dedico mucho tiempo y atención individual. Todavía no quiere que la toquen, así que vamos despacio, acostumbrándola a tener las manos cerca", apuntó.