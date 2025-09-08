Un ministro de Netanyahu pide acabar con la Autoridad Palestina ligándolo sin pruebas a un atentado

El mismo día en el que el Gobierno de España ha decidido dar el paso y establecer una batería de sanciones para presionar a Israel -remarcando que lo que hace el Gobierno de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza es un "genocidio", con lo que implica ese término-, también se ha producido un ataque a un autobús en Jerusalén que se ha saldado con al menos 5 muertos y 11 heridos. Tan solo unas horas más tarde, uno de los ministros más ultra del Ejecutivo de coalición, el colono Belazel Smotrich, no ha tenido ningún reparo en exigir que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) "debe desaparecer del mapa".

El ministro de Finanzas y líder del Partido Sionista Religioso ha hecho estas declaraciones sobre la ANP ligándola, sin aportar prueba alguna, al atentado perpetrado por dos atacantes esta mañana. "El Estado de Israel no puede aceptar una Autoridad Palestina que educa a sus hijos para asesinar a judíos", ha asegurado el mismo político de extrema derecha que hace unas semanas rescató un plan de expansión de colonias en Jerusalén Este -zona E1- de hace 20 años para garantizar que nunca se pueda materializar físicamente un futuro Estado palestino, es decir, creando un tapón de más asentamientos israelíes ilegales a los ojos del derecho internacional.

Cabe recordar que la Autoridad Nacional Palestina no solo representa a la otra gran facción y que gobierna en la Cisjordania ocupada. Es la organización que defiende la resolución del conflicto únicamente por la vía pacífica y el principal interlocutor con la comunidad internacional y la propia Organización de Naciones Unidas (ONU). Hamás ganó las elecciones en la Franja de Gaza en 2006, pero en las grandes urbes palestinas y en Jerusalén Este es la ANP quien está presente.

Smotrich: "La Autoridad [Nacional] Palestina debe desaparecer del mapa"

En este sentido, y fiel a su habitual extremismo de sus declaraciones, Smotrich ha asegurado en una publicación en la red social X que "la Autoridad Palestina debe desaparecer del mapa y las localidades de las que los terroristas salieron deben parecerse a Rafá y Beit Hanun [enclaves de la Franja prácticamente reducidos a ruinas y escombros]".

Si bien uno de los castigos más frecuentes es la demolición del hogar o vivienda natal de un sentenciado, el reclamar acabar con un pueblo entero representa un paso más en el extremismo israelí. "El Estado de Israel no puede aceptar una Autoridad Palestina que cría y educa a sus hijos para asesinar judíos", ha destacado Smotrich, en una acusación de gravedad.

Cabe recordar que la presión sobre la población palestina más allá de la Franja de Gaza -donde las justificaciones de campañas militares por el 7 de octubre no tienen cabida- ha sido continua a lo larga de la historia desde que se fundó Israel. Pero la situación se ha desbocado completamente en la actualidad, con imágenes que han dado la vuelta al mundo como palizas y asesinatos, incluso al equipo de documentalistas de No other land, que habían ganado la estatuilla por mostrar acciones de Israel en este territorio que el sionismo ansía desde siempre.

Desde que Israel inició la campaña militar sobre la Franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás del 7-O, se han registrado más de 2.375 de ataques o agresiones contra 230 comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada. Hasta el momento, esos ataques se han traducido en un balance de 11 palestinos asesinados y una lista de 700 heridos.

