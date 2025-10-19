Un plan militar contempla que la UE tiene que estar preparada para una guerra con Rusia en 2030

Los Veintisiete y la Eurocámara han llegado a un acuerdo, tras intensas negociaciones durante las últimas semanas, para poner en marcha el Programa de la Industria Europea de la Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés), una iniciativa para fortalecer el sector y que cuenta con una financiación de 1.500 millones de euros durante el periodo 2025-2027, de los cuales 300 millones estarán destinados a un fondo para Ucrania.

El plan establece el primer mecanismo para garantizar la seguridad del suministro de productos de defensa en la Unión Europea, así como las herramientas legales para fomentar la cooperación en materia de armamento entre Estados. Tiene como objetivo impulsar la preparación del bloque en materia de defensa y apoyar la cooperación en este ámbito con Ucrania, en el marco de la invasión rusa.

"Para 2030, Europa necesita una postura de defensa europea lo suficientemente sólida como para disuadir con credibilidad a sus adversarios y responder a cualquier agresión", afirma el borrador del plan, según ha informado el medio G4Media.ro. Este medio señala que la "Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa 2030 es una señal del creciente papel de la UE en los asuntos militares", que apunta como una reacción a la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022.

De hecho, el documento afirma que "una Rusia militarizada representa una amenaza persistente para la seguridad europea en el futuro previsible". Aunque los países de la UE están aumentando rápidamente sus presupuestos de defensa, gran parte de este gasto “sigue siendo predominantemente nacional, lo que conduce a fragmentación, inflación de costos y falta de interoperabilidad", continúa el documento de 16 páginas, según ha hecho eco el mismo medio.

Tras la luz verde, el pacto final incluye que "el coste de los componentes originarios de fuera de la UE y los países asociados (Espacio Económico Europeo) no debe superar el 35% del coste estimado de los componentes del producto final" en aras de fortalecer a la industria europea frente a la de terceros países.

De acuerdo con este texto, con esta redacción final se logra "un equilibrio entre el principio de preferencia europea y la cooperación con los países socios" ya que "ningún componente se obtendrá de países no asociados que contravenga los intereses de seguridad y defensa de la UE o de sus Estados miembros".