Un senador republicano no se corta con su afirmación tras la reunión de Zelenski y Trump: "Le dije que no mordiera el anzuelo"

La tensa reunión que vivieron el pasado 28 de febrero el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, dio la vuelta al mundo y generó diversas reacciones. Mientras que gran parte de Europa mostró su apoyo al líder de Ucrania, el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham calificó el encuentro como un "completo desastre" y sugirió que Zelenski debería "cambiar fundamentalmente o irse" para recuperar la confianza de los estadounidenses.

Subrayó que, aunque Ucrania ha sido un aliado importante en la lucha contra Rusia, la actitud de Zelenski durante la reunión ha deteriorado la percepción pública sobre su liderazgo. "No sé si los estadounidenses, después de lo que vieron hoy, querrán seguir siendo socios de Zelenski", comentó, añadiendo que la actitud del presidente ucraniano había sido "insultante".

A pesar de las tensiones, Graham reconoció el esfuerzo de Ucrania en la guerra contra Rusia y su valentía, pero también enfatizó que "es difícil ayudar a gente que parece incapaz de darse cuenta del momento en el que se encuentra". Además, destacó la importancia de una paz duradera, aunque insistió en que no veía un camino claro para la cooperación futura con Zelenski si no había un cambio en su postura.

En cuanto al comportamiento de Trump en la reunión, Graham expresó su orgullo por cómo el expresidente defendió a EEUU y mostró firmeza ante los desafíos internacionales. "Nunca he estado más orgulloso del presidente Trump por mostrarle al pueblo estadounidense y al mundo que con este hombre no se juega", afirmó.

Graham también aseguró haber aconsejado a Zelenski antes de la reunión que no se dejara influir por los medios de comunicación y se mostrara agradecido con Trump: "Esta mañana le dije: 'No muerdas el anzuelo. No dejes que los medios ni nadie más te meta en una discusión Trump. Lo que está haciendo hoy es restablecer la relación'".

Asimismo, señaló que Zelenski debería disculparse con los estadounidenses durante una aparición planeada ese mismo viernes por la noche en Fox News. En su lugar, el líder ucraniano arremetió también contra Graham, asegurando que su opinión no tiene relevancia: "Es un chico muy bueno… Puedo darle la ciudadanía ucraniana y entonces su voz ganará peso". "Desafortunadamente, hasta que no haya elecciones, nadie tiene voz en Ucrania", respondió el senador estadounidense en su cuenta de X.

"He trabajado mucho para mantener el apoyo a los esfuerzos del pueblo ucraniano para repeler la invasión rusa y he expresado mi admiración por el liderazgo del presidente Zelensky durante los momentos más difíciles. Yo, como tantos otros, solo puedo dar consejos. Depende del presidente Zelenski decidir si los sigue o no", reflexionó en otra publicación en la misma red social.