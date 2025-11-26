Una agencia de viajes rusa organiza un crucero en el rellano de España y tiene prohibido entrar en puertos europeos

Kombat Tour, una agencia de viajes rusa con sede en la ciudad de Smolensk, ha organizado un crucero por las costas bretonas, en Francia, a bordo del barco Shtandart, una réplica de una fragata rusa.

El principal problema del viaje que ofrece la agencia rusa es que, pese a que está previsto que discurra por las costas de la región francesa de Bretaña, el barco Shtandart tiene prohibido entrar en los puertos europeos.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Télégramme, la compañía ha publicado numerosos vídeos en las redes sociales para promocionar el crucero, que se celebrará entre el 21 y el 30 de junio de 2026 y tiene un precio de 5.800 euros para los adultos y 5.500 euros para los niños.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una resolución dictada el 25 de agosto de 2025, prohibió el acceso del Shtandart a los puertos europeos. El Tribunal Administrativo de Rennes y el Consejo de Estado de Francia habían adoptado decisiones similares en 2024.

El abogado del barco Shtandart, Thierry Clerc, ha señalado que se ha presentado un recurso contra la orden del TJUE que, según la información de Le Télégramme, se resolvería después de que tenga lugar el crucero. También está pendiente de resolución un procedimiento de nulidad presentado ante el Tribunal Administrativo de Rennes.

En cualquier caso, la realidad es que, a día de hoy, el Shtandart "tiene prohibido atracar en los puertos europeos", tal y como han confirmado las autoridades francesas al mencionado medio. En concreto, el Shtandart es uno de los más de 4.000 buques que están afectados por las sanciones contra Rusia con motivo de la guerra de Ucrania.

Pese a esa prohibición, el propio Clerc ha asegurado que "en lo que respecta al embarque y desembarque de pasajeros, es posible siempre que el barco pueda permanecer fondeado y acceder a tierra con embarcaciones auxiliares".