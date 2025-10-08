Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una disculpa obligada y un lío morrocotudo: qué está pasando entre Netanyahu y la Casa Blanca por la llamada a Qatar
Una disculpa obligada y un lío morrocotudo: qué está pasando entre Netanyahu y la Casa Blanca por la llamada a Qatar

El medio Politico revela que el primer ministro israelí llamó a su homólogo de Qatar para disculparse... con un texto que le habían escrito miembros cataríes y estadounidenses. Tel Aviv lo niega.

Netanyahu mira a otro lado, mientras Trump inicia la llamada con el primer ministro de Qatar para las disculpas por el bombardeo israelí.White House

La Casa Blanca fue testigo, el pasado 29 de septiembre, de un acuerdo histórico. Donald Trump y Benjamin Netanyahu sellaban su compromiso de Israel con el plan de paz para Gaza lanzado por el presidente de EEUU. Un hecho crucial que tapó buena parte del ruido que podría haber causado otro hecho relevante ocurrido en la misma cita y durante la reunión privada en la Casa Blanca. Ese mediodía en Washington, 'Bibi' Netanyahu llamó al Gobierno de Qatar para disculparse por el ataque israelí sobre Doha, dirigido a miembros de Hamás y que causó un muerto y numerosos daños al país del Golfo. 

La Casa Blanca no tardó en filtrar primero la información, bastante esquemática, para horas después sacar a la luz imágenes de Netanyahu hablando con el primer ministro catarí, Mohamed Bin Abdulrahman. Un peaje alto marcado por Trump para evitar que Qatar, algo más que un aliado clave en el Golfo Pérsico, fuera a más en su indignación contra Israel.

Hasta ahora, ahí había quedado el asunto. Pero este miércoles, una información del medio Politico afirma que en la llamada, el político israelí leyo "una disculpa redactada por la Casa Blanca con aportes de Qatar". Así se lo habrían informado al menos tres personas familiarizadas con la llamada, bajo condición de anonimato.

Por si fuera poco, Politico añade que en el Despacho Oval no sólo estuvieron las delegaciones de EEUU e Israel. Junto a ellos se encontraba "un poderoso interlocutor qatarí y aliado cercano del primer ministro del país". Su único objetivo, "asegurar que Netanyahu no se desviara públicamente de la versión de los hechos elaborada por la Casa Blanca", han detallado las tres fuentes.

Para sorpresa de nadie, el Gabinete de Netanyahu ha rechazado el contenido de lo publicado por Politico, bajo la ya clásica acusación de fake news.

"Esta es una noticia falsa. Las palabras del primer ministro Netanyahu en su conversación con el primer ministro de Catar fueron determinadas por el primer ministro (israelí) en consulta únicamente con su equipo profesional", matiza la oficina del gobernante hebreo, que no ha querido implicarse en primera persona en esta polémica.

