'Aliados con derecho a roce': la Casa Blanca revela las fotos de la disculpa de Netanyahu a Qatar

El presidente de EEUU, Donald Trump, contempla cómo Benjamin Netanyahu accede a disculparse con el Gobierno de Catar, tras haber violado su soberanía bombardeando a la delegación de Hamás en las negociaciones de paz.

La secuencia completa y con alardes artísticos en blanco y negro. A pesar de que Benjamin Netanyahu ha repetido hasta la saciedad la idea de que Donald Trump es su "mayor aliado" y el de Israel, lo cierto es que la Administración Trump no ha desperdiciado la oportunidad de volver a marcar distancias y transmitir una idea distinta. La de que tiene atado en corto al primer ministro de un país que ha realizado ataques que han causado conflictos a los intereses de Washington.

La Casa Blanca acaba de publicar este miércoles una serie de fotografías del último encuentro en el Despacho Oval entre Netanyahu y Trump. El mismo del que salió la última propuesta de paz para la Franja de Gaza, acordado primero entre EEUU e Israel, y expuesto después como única posibilidad de solución a Hamás.

En esa cita, "Bibi", como también repitió constantemente Trump para halagarle con su apodo cariñoso, tuvo que tragarse un sapo. El de tener que pedirle perdón al primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, por haber violado la soberanía de su país bombardeando a la delegación de negociadores de Hamás.

White House

La Casa Blanca no ha escatimado en dar detalles de cómo se produjo ese momento, a puerta cerrada, pero del que ahora se cuenta con imágenes públicas que retratan los gestos y el ambiente durante la llamada. Las instantáneas, tomadas desde distintos ángulos, recogen cómo el propio Trump sostenía el teléfono fijo en su regazo mientras Netanyahu se afanaba en conversar y leía un papel.

Habitual a su estilo gestual, Trump no oculta muecas de desagrado o contrariedad, con incluso un primer plano en el que mira fija y severamente al mandatario israelí. En otra de las fotografías también se deja constancia de los otros presentes en el Despacho Oval. De hecho, hay dos imágenes en las que solo cambia el enfoque, en la que se pueden apreciar también las expresiones de altos cargos de la Administración Trump.

'Cara A' y 'cara B': Trump gana en las dos

White House

Entre los allí presentes se encontraban el propio vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Estado de Seguridad, Pete Hegshet. También el artífice del plan de paz, el yerno del propio Trump, Jared Kushner. Al vicepresidente puede vérsele con mira lánguida y manos entrecruzadas, misma posición de tensión que Hegseth y la mayoría de los testigos de esa llamada histórica.

White House

'Ya llamo yo': Trump habla primero

Entre las otras imágenes publicadas en la serie, también puede verse cómo Trump toma la delantera y es él el que conversa primero. Con la cabeza inclinada y gesto torcido, puede verse a Netanyahu con las piernas cruzadas, mirando a otro lado. En la siguiente de las imágenes, con el mismo encuadre, puede verse a Trump interrumpiendo la conversación para atender lo que parece una cuestión de los presentes.

Trump observa cómo señalan algo, mientras sostiene el auricular del teléfono en un gesto de aparte en la conversación. Netanyahu continúa en la misma posición, pero observando ahora lo que ha llamado la atención de Trump.

White House

Cabe recordar que estas disculpas -bajo la atenta mirada de su mayor aliado militar- le han costado a Netanyahu varias críticas en su propio Ejecutivo, concretamente de los ministros y líderes de las formaciones ultra de las que depende el Likud del primer ministro para poder gobernar.

El ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, quien opinó que "la disculpa servil a un país que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza". Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista israelí Poder Judío, Itamar Ben Gvir, se desligó de esa posición de Netanyahu comentando que el de Qatar "fue un ataque importante, justo y moral de una magnitud sin precedentes" y que "es muy positivo que haya ocurrido".

White House