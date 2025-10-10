Uno de los aliados de Putin envía un inquietante aviso nuclear a EEUU y al resto de Occidente

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov, ha advertido recientemente que Rusia responderá de forma inmediata si cualquier país, en especial EEUU, reanuda las pruebas nucleares. Asimismo, ha acusado a Europa de sabotear los esfuerzos de paz en la guerra contra Ucrania.

"Si un país con la capacidad necesaria toma la decisión errónea de realizar pruebas nucleares, y Washington está claramente en nuestra mira, tomaremos represalias de inmediato", ha afirmado Ryabkov en declaraciones a medios estatales, señalando que Moscú ha observado movimientos de EEUU para reactivar su infraestructura destinada a pruebas atómicas.

Estas palabras siguen a una advertencia similar realizada por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien la semana pasada, durante el Club de Debate Valdái, aseguró que "algunos países" están preparando pruebas nucleares y afirmó que Rusia podría hacer lo mismo como medida de respuesta.

Un tratado con fecha de caducidad

La fricción entre Washington y Moscú, las dos principales potencias nucleares del planeta se ha incrementado notablemente. Todavía sigue vigente tratado de control de armas entre ambos países, el Nuevo START, que limita el número de ojivas nucleares desplegadas a 1.550 por país, así como 700 misiles y bombarderos.

Sin embargo, el acuerdo firmado en 2010 por Barack Obama y Dmitry Medvedev expirará en febrero de 2026 y existe mucha incertidumbre sobre su futuro. El Kremlin ha ofrecido una extensión por un año, pero no se han logrado avances concretos. Además, Rusia ha comenzado a desmarcarse de acuerdos previos para reducir su arsenal de plutonio apto para armas, revirtiendo compromisos de la era posterior a la Guerra Fría.

Dardo a Europa

En paralelo, Ryabkov ha criticado el estancamiento de las conversaciones de paz sobre Ucrania. "Este es el resultado de las acciones destructivas de los europeos", ha asegurado, al referirse al declive del impulso diplomático tras la cumbre entre Putin y Donald Trump, presidente de EEUU, celebrada en agosto en Anchorage, Alaska. El propio Ryabkov ha reconocido que ese "fuerte impulso" se ha "agotado en gran medida".

Por su parte, el presidente estadounidense ha endurecido su postura hacia Moscú. Trump calificó recientemente a Rusia como un "tigre de papel" y dijo estar "decepcionado" con Putin. En un giro notable, también expresó que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia.