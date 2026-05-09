Uno de los mayores magnates inmobiliarios del mundo compara el lema "subir impuestos a los ricos" con insultos racistas

Los magnates multimillonarios mantienen la disputa con el alcalde Zohran Mamdami. Steve Roth, CEO de Vornado Realty Trust, cree que los ultrarricos deberían ser "elogiados y agradecidos" y asegura que los impuestos a los grandes tenedores son similares a insultos racistas, en unas declaraciones recogidas por Político. El multimillonario responde así a la propuesta del alcalde de la ciudad de Nueva York para subir los impuestos a los ricos en la ciudad.

"Debo decir que considero que la frase gravar a los ricos cuando la pronuncian con ira y desprecio políticos tanto aquí como en todo el país, es tan odiosa como algunos insultos raciales repugnantes, e incluso la frase 'del río al mar'", asegura el magnate, refiriéndose, en este caso al controvertido grito usado por activistas propalestinos en sus manifestaciones.

Asimismo, Roth critica un vídeo reciente de Mamdani, publicado en sus propias redes sociales, en el que utilizó de ejemplo la segunda residencia de Ken Griffin, otro magnate inmobiliario de la ciudad, como "irresponsable y peligroso".

Griffin, CEO de la inmobiliaria Citadel, se sintió ofendido por el vídeo y, según The Wall Street Journal, su director de operaciones propuso que la empresa pausara su plan de 6.000 millones de dólares para desarrollar una torre de oficinas en el centro de la isla de Manhattan.

Por el momento, el Ayuntamiento de la Gran Manzana no ha respondido de inmediato a estas declaraciones. Tal y como reza la publicación, Mamdani se presentó prometiendo subir los impuestos a las empresas y a los neoyorquinos más ricos, pero la gobernadora demócrata Kathy Hochul se ha resistido a ese impulso. No obstante, si ha aprobado el impuesto sobre segundas viviendas con valores superiores a los 5 millones de dólares.

"Violencia política"

Esto no ha sido todo. Durante una conferencia el pasado martes, Griffin atacó aún más a Mamdani. Expresó, en unas palabras recogidas por el medio de comunicación, su preocupación por el vídeo publicado: el alcalde podría provocar de esta forma "violencia política".

Tanto él como Roth piden que el "joven, inteligente y enérgico" mandatario, "sea más amable con los multimillonarios". "Lo que le ruego a mi alcalde es que empiece cada día siendo acogedor y amigable con los negocios como su primera prioridad", apuntó, por su parte, Roth. "Esa es la única forma de conseguir el crecimiento y los recursos financieros para llevar a cabo sus programas, algunos de los cuales, debo decir, son interesantes y válidos."