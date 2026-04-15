Milei dice que le "repugna" la inflación, pero mantendrá su receta de "valores judeocristianos"

El impacto de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no solo ha impactado fuertemente en la economía de Oriente Medio, sus efectos también inciden a escala mundial. En ese escenario, y con unas recetas económicas que no acaban materializando las promesas electorales, el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto obligado a abordar la fuerte subida de la inflación, durante su intervención en una conferencia a cargo de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina. Porque dice que le "repugna".

En el marco del foro AmCham Summit 2026, el mandatario argentino se ha referido a la subida inflacionista del pasado marzo, del 3,4%. No es un dato a tomar a la ligera, puesto que la economía argentina está a tan solo siete décimas —9,4%— de alcanzar el nivel máximo previsto para todo el año, que el propio Gobierno del ultraliberal fijó en un 10,1%. Con esta carta de presentación, y a falta de siete meses y medio para el cierre del ejercicio económico, Milei ha asegurado que no piensa variar un ápice su receta económica de privatizaciones y recortes.

"Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna voy a hablar de inflación", ha comenzado señalando el político anarcocapitalista y líder de La Libertad Avanza (LLA), para acabar refiriéndose a que siguen "convencidos de que la inflación para adelante va a bajar".

Milei culpa de la inflación hasta a un supuesto "intento de la política de generar un golpe de Estado" y promete más "ortodoxia" y "valores judeocristianos"

El mandatario argentino ha descargado a su Gobierno de cualquier responsabilidad sobre unos datos económicos malos. Pero sí ha ofrecido una lista de factores que, según él, explican el incremento de la inflación. Ha culpado de esta situación a un supuesto "intento de la política de generar un golpe de Estado", pero también a la "estacionalidad" de un marzo en el que se reanuda el curso escolar. En el centro sitúa también a las consecuencias de la guerra de EEUU e Israel contra Irán —por cierto, la misma en la que se posicionó con la parte atacante asegurando que él es "el presidente más sionista del mundo"—.

También ha incidido en que la situación con el petróleo y el gas natural han afectado especialmente, sobre todo en "cómo eso afectó al transporte, y también el impacto en la carne". Eso sí, Milei saca pecho asegurando que "si tomamos la inflación núcleo y le sacamos el efecto de la carne, está igual que el mes pasado, en 2,5%". Si no compras carne, claro. Con todo, ha pedido "paciencia" y prometido no cambiar el guion de la motosierra: "No vamos a ir en contra ni de la teoría económica, ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales a la hora de diseñar la política económica".

"La moral como política de Estado dice que no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos" Javier Milei, presidente de Argentina, en teoría hablando sobre economía

Una vez más, Javier Milei ha profetizado que habrá un cambio económico radical, ya que "la inflación se va a desplomar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política", al tiempo que ha prometido que "no vamos a ceder un ápice en la política monetaria, en seguir desregulando" o que "vamos a seguir abriendo la economía" y "abrazar la ortodoxia".

Y ha sido en ese momento cuando ha introducido la idea de que su política económica responde a determinados valores éticos en los que ha entremezclado incluso el ámbito religioso. "Nuestra política es justa, es lo más importante de todo. Tiene que ver con nuestros valores morales", ha expuesto, indicando que "la moral como política de Estado dice que no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos".