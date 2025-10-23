Zelenski niega otro desencuentro con Trump en la Casa Blanca y 'saca pecho' de su influencia en las últimas medidas contra Rusia

El 28 de febrero de 2025 quedará grabado en la memoria de Volodimir Zelenski y de toda Ucrania. Aquel día, en su primera visita a la Casa Blanca con Donald Trump, el presidente de EEUU le sometió a una encerrona/humillación que marcó el curso de la guerra. Ocho meses después, Zelenski pisaba por tercera vez el mismo escenario.

Sin llegar al escarnio en público de la primera vez, no han sido pocas las voces que hablaban de un nuevo y fuerte desencuentro entre Trump y él, ante la supuesta exigencia de que acepte ceder terreno para finalizar la guerra. Pero el líder ucraniano ha hablado seis días después para negar la mayor del supuesto choque.

El viernes, Volodimir Zelenski salió sin los misiles 'Tomahawks' que esperaba. Una decepción que se ha ido matizando con los días, en paralelo a las medidas que Trump anunciaba contra Rusia y contra Putin.

El británico Financial Times fue el primer medio en detallar la tensión entre ambos en el Despacho Oval. Aprovechando su paso por el Consejo Europeo estos días en Bruselas, Zelenski no ha querido detallar en exceso, pero sí se ha permitido decir que "el resultado [...] no es malo".

"El resultado de esa reunión. ¿Qué puedo decir? No entraremos en detalles. El resultado de esa reunión: tenemos sanciones sobre la energía rusa, no tenemos una reunión en Hungría sin Ucrania y no tenemos todavía misiles Tomahawk. Ese es el resultado. Creo que no es malo", ha explicado este jueves en una rueda de prensa.

Dubitativo sobre la posibilidad de que Trump finalmente dé el paso de armarle con los letales y deseados misiles, ha reconocido que "realmente, cada día trae algo nuevo. No sé, quizá mañana tendremos Tomahawks, no sé", enfatizando mucho esas dudas para con su homólogo estadounidense.

Pese al 'no' de momento de Trump a darle Tomahawk alegando que "podrían suponer una escalada" del conflicto con Rusia, Zelenski saca pecho. Especialmente por la decisión de Trump de cancelar la reunión en Budapest con Putin, un extremo que inquietaba a Kiev por ocurrir sin ellos y en terreno del gran socio ruso en la UE, la Hungría de Viktor Orbán.

Con el telón de fondo de las reticencias de Moscú a parar la guerra, siquiera con un alto el fuego, EEUU suspendió la cumbre, alejándola en el tiempo bajo la ambigua fórmula de que no tendría lugar en un "futuro inmediato". Poco después era Trump el que añadía que ante los desacuerdos actuales, no se pueden "desperdiciar" reuniones ni ocasiones como iba a suponer su segundo cara a cara reciente con Putin.