Ziyad Motala, profesor universitario sudafricano: "Anoche millones de personas de todo el mundo fuimos españoles"

Tal vez sea el primer Mundial de España con las redes sociales en plena ebullición, tal vez sea la primera vez que el país tiene una política exterior determinante en el resto del globo. Pueden ser muchas las razones, pero lo cierto es que la conquista del segundo Mundial de la historia por parte de la selección española no solo ha congratulado a los españoles: miles de aficionados al fútbol lo celebran en todo el planeta.

El fútbol muchas veces va más allá del deporte y del espectáculo. En una competición como un Mundial intervienen incluso intereses nacionales de todo tipo. Tanto, que algunas voces le habían consignado a este partido otros relatos. Por ejemplo: uno sobre el choque entre generaciones (Lamine Yamal contra Messi). Otro muy popular ha sido la idea de que Israel apoyaba a Argentina mientras que Palestina apoyaba a España.

Esto último ha hecho que no solo el juego desplegado por los de Luis de la Fuente haya granjeado simpatías en otras latitudes del mundo: la posición política que viene manteniendo el Gobierno y la sociedad española desde hace tiempo en torno al genocidio que sufre la población palestina ha provocado que mucha gente apoyara a España en la final del Mundial.

Es el caso de Ziyad Motala, un profesor universitario de Derecho que trabaja en EEUU pero que es originario de Sudáfrica. Suele escribir sobre cuestiones musulmanes y en una reciente columna de opinión publicada por AlJazeera Motala ha sido bastante ecuánime: "Anoche millones de personas de todo el mundo fuimos españoles". Así titula su artículo.

"El prisma moral palestino" sobre España

Este profesor universitario escribe que para muchos como él, "Gaza" estuvo presente en sus "pensamientos" cuando veía el partido y celebraba "el triunfo de España en el Mundial". "Anoche España derrotó a Argentina y se proclamó campeona del mundo. Normalmente para quienes no tenemos ninguna afinidad con ninguno de los dos elegir a quién apoyar habría sido algo trivial", enfatiza.

"Podríamos haber elegido al equipo que practicara un fútbol más vistoso, al que tuviese el jugador que más admiráramos o simplemente al equipo cuyos colores nos gustaran más... pero no vivimos tiempos ordinarios". "Gaza y Palestina han transformado la perspectiva que muchas personas tienen sobre el mundo y se han convertido en un prisma moral", enfatiza.

Motala va más allá e incide en que ese "prisma moral" palestino no solo interviene en cómo se ven "gobiernos y líderes políticos"; sino que también incide en cómo se ven "instituciones, universidades, medios de comunicación, empresas y celebridades". "Hemos visto cómo instituciones que antes respetábamos apartaban la mirada de la destrucción de un pueblo".

Pero "también hemos recordado a aquellos que se negaron a apartar la mirada". "Por eso, anoche fui español", zanja este docente universitario. "Un equipo de fútbol no es un gobierno. Los futbolistas españoles no son responsables de las políticas del presidente Pedro Sánchez, del mismo modo que Lionel Messi no lo es de las políticas del presidente argentino Javier Milei", matiza.

Sin embargo, "el deporte no existe en un mundo hermético y apolítico". En el deporte "aportamos nuestra historia, identidad, simpatías e inevitablemente nuestros juicios morales". "Así, para muchas personas de conciencia España ha llegado a representar algo más grande".