Felipe VI saluda a Ferrán Torres tras marcar el gol de la final y le hace un gesto que no pasa desapercibido

La familia real ha recibido a la Selección española en el Palacio de la Zarzuela, en lo que ha sido la primera parada de los campeones del mundo en su regreso a España. Como no podía ser de otra forma, la audiencia ha dejado momentos muy llamativos.

Los futbolistas de España han ido uno a uno a saludando a Felipe VI, quien ha recibido a algunos con más atención que a otros. Y Ferrán Torres, autor del gol de la victoria ante Argentina, ha sido uno de los protagonistas.

Precedido por Pedri, el futbolista valenciano ha saludado al rey como manda el protocolo, pero Felipe VI, visiblemente contento, le ha dado una palmada en la espalda. Instantes después ha levantado dos dedos en forma de la letra "V", haciendo así el gesto de la victoria y, a su vez, aludiendo a las dos ocasiones en las que España se ha proclamado campeona del mundo.

Una victoria que, en España, celebraron más de 40 millones de personas y que representa lo mejor del deporte: la unión de todo un país por un mismo objetivo. Valores que el rey ha puesto en valor en varias ocasiones.

Este momento distendido entre el monarca y el futbolista del FC Barcelona no ha pasado desapercibido, pero no ha sido el único. Durante el saludo protocolario, Felipe VI también ha tenido gestos de complicidad con Lamine Yamal o Gavi.

El rey, uno más en la Selección

La celebración de la Selección continúa este lunes, pero arrancó en cuanto el árbitro pitó el final del partido ayer en Nueva York. Mientras los futbolistas se abrazaban sobre el césped, Felipe VI celebraba desde la grada.

Más tarde, y como representante del Estado durante la ceremonia de entrega del trofeo, Felipe VI fue uno más entre la delegación española, llegando a levantar la Copa del mundo al cielo de Estados Unidos.

La casa real felicitó a la Selección también a través de las redes sociales: ¡¡Campeones del mundo!! Enhorabuena Selección Española de Fútbol. Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido".