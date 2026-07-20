Ferran Torres y la segunda estrella también triunfan en Google: así se dispararon las búsquedas durante la final del Mundial

Ferran Torres ha escrito una nueva página en la historia de la selección española de fútbol. Su gol en el minuto 106, nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, sirvió para coser una nueva estrella en la camiseta. Su nombre formará parte de la memoria de los aficionados a La Roja, tal y como ocurrió con Iniesta.

El jugador valenciano había sido discutido en los últimos meses. Pero se ha convertido en un "héroe improbable" y ya nadie podrá borrar su legado.

De hecho, el interés por Ferran Torres se disparó nada más anotar el gol contra Argentina. Así lo demuestran los datos analizados por Google. Millones de usuarios buscaron su nombre y quisieron obtener información sobre él.

También hubo picos de búsqueda en otros términos relacionados con la final del Mundial y la victoria de España. Por ejemplo, sobre la segunda estrella o la duración de la prórroga.

Crece la pasión por Ferran

Fue el protagonista de la final. Dentro de muchos años, cuando un aficionado al fútbol recuerde la victoria de España, el nombre de Ferran aparecerá en su memoria.

Pero antes, muchos lo buscaron en Google. Según los datos que ofrece Google, las búsquedas relacionadas con Ferran Torres aumentaron un +2.980% a nivel mundial y un +1.700% en España en el día de ayer.

Hubo picos masivos para comprender por qué le llaman El Tiburón y por qué juega siempre con manga larga (+980%).

En este gráfico puedes observar cómo y cuándo se buscó a Ferran en Google:

Búsquedas del término "Ferran Torres" en Google el día de la final del Mundial google trends

El primer pico de búsquedas se produce alrededor de las 23.43 horas, justo cuando Ferran anota el gol. Después hay un segundo pico al finalizar el partido, al borde de la medianoche. Y no son las únicas búsquedas interesantes que tuvieron lugar durante el partido decisivo.

Otras tendencias en Google

Los usuarios también querían información sobre la segunda estrella. “Camiseta España 2 estrellas” fue la segunda búsqueda a nivel nacional, junto a "Camiseta nueva de España".

Búsquedas del término "segunda estrella" en Google al terminar la final del Mundial google trends

El mayor pico aparece cuando termina el partido y se confirma la consecución del segundo título mundial. Hay búsquedas recurrentes horas después.

A modo de curiosidad, miles de usuarios consultaron en Google cuál es la duración de una prórroga:

Búsquedas del término "Cuánto dura la prórroga en fútbol mundial" google trends

Es el máximo histórico de búsquedas de este término en España en 20 años.

Además, los datos de Google destacan estos términos de búsqueda:

Ferran Torres de dónde es.

Cuándo llega la selección española a Madrid.

Cuándo es la celebración de España si gana el mundial.

Quién metió el gol del mundial de España.

En qué equipo juega Ferran Torres.

Hay, por lo tanto, miles de usuarios interesados en la celebración y en la llegada del equipo a Madrid. Se espera que la fiesta en Cibeles deje también imágenes para el recuerdo.