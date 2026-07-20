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Cucurella forma un alboroto en plena foto de familia con los reyes: hay respuestas, risas y desconcierto general
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España es una fiesta: vídeo de la rúa de la selección por las calles de Madrid
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Cucurella forma un alboroto en plena foto de familia con los reyes: hay respuestas, risas y desconcierto general

El lateral izquierdo, ya del Real Madrid, ha protagonizado uno de los momentos de la tarde durante la recepción de la familia real en La Zarzuela.

Miguel Fernández Molina
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Marc Cucurella, durante la foto de familia con los reyes
Marc Cucurella, durante la foto de familia con los reyesGETTY IMAGES

España está de fiesta este lunes 20 de julio. Somos campeones del mundo y la segunda estrella justifica echarse a las calles a vivir la alegría del triunfo. En Madrid, cerca de dos millones de aficionados arropan a los jugadores que acaban de hacer historia en EEUU. Pero en la fiesta tampoco han faltado los reyes ni Pedro Sánchez.

La rúa que recorre las calles del centro de Madrid en la tarde noche del lunes ha venido precedida de un par de actos protocolarios en La Zarzuela y La Moncloa. Todo comenzó junto a los reyes, primera gran parada de un día para el recuerdo.

Felipe VI ha dedicado unas cariñosas y sentidas palabras a la selección de Luis de la Fuente, por haber "combinado cabeza y corazón" y haber ganado "con gallardía". El rey ha querido recordar su participación en el anuncio de la convocatoria, cuando dijo aquello de "la lista de todo un país" y lo ha enlazado con un Mundial "que habéis ganado para toda España".

El turno del monarca era la parte más solemne de un acto bastante relajado por instantes. En el saludo de la Felipe, Letizia, Leonor y Sofía se han visto escenas cercanas con los jugadores y técnicos de la selección, algún abrazo y gestos cómplices incluso, pero el 'momentazo' se ha vivido en la foto de familia.

Mientras formaban futbolistas, técnicos y auxiliares junto con el rey, la reina, la princesa de Asturias y la infanta, a Marc Cucurella le ha salido del alma un "¡Viva España!" que ha provocado una inmediata reacción múltiple con un resonante "¡Viva!" y las risas de muchos de los protagonistas, que se han girado de inmediato.

Cucurella no solo ha sido el 'animador' del momento, como alma de la fiesta. El lateral izquierdo de España y ya del Real Madrid ha sido uno de los mejores jugadores del combinado dirigido por Luis de la Fuente. Un pilar atrás y un martillo cuando se ha animado a atacar, 'Cucu' ha provocado numerosas acciones importantes. Y de paso se ha dado el gusto de marcar un gol, como hizo a medias, con ayuda de la zaga saudí, en el partido contra Arabia.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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