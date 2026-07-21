Evacúan un pueblo de Teruel por el avance del incendio de Ejulve mientras se intensifica el despliegue contra las llamas

El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Ejulve (Teruel) ha obligado durante la madrugada de este martes a evacuar la localidad de Molinos, después de que el Gobierno de Aragón enviara un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población mediante el sistema Es-Alert ante el avance de las llamas.

La decisión llega después de que el Ejecutivo autonómico activara el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, una fase reservada para aquellos incendios que amenazan núcleos de población o infraestructuras relevantes y que requieren medidas extraordinarias de protección para la ciudadanía.

Este nivel implica, además, la incorporación de medios excepcionales para intentar controlar un incendio cuya evolución mantiene en alerta a los servicios de emergencia.

Ya había obligado a evacuar varias masías

El fuego, cuyo aviso se recibió a las 17.45 horas del lunes, ya había provocado el desalojo de tres masías de la zona y la movilización de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar las labores de extinción.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha explicado que las llamas afectan a una zona de reforestación que ya había sufrido un incendio con anterioridad.

Durante las primeras horas de la emergencia trabajaron en la zona numerosos medios terrestres, aunque la complicada orografía del terreno está dificultando considerablemente las tareas de extinción y el acceso de las brigadas.

La clave estará en los medios aéreos

Ante esa situación, el operativo confía en reforzar este martes el dispositivo con la incorporación de más medios aéreos, que serán determinantes para intentar frenar el avance del incendio.

Los responsables de la extinción consideran que la evolución del fuego dependerá en buena medida de la capacidad de estos recursos para actuar sobre un terreno especialmente complejo, mientras continúan las labores de protección de la población y de vigilancia de la evolución de las llamas.