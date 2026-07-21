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Evacúan un pueblo de Teruel por el avance del incendio de Ejulve mientras se intensifica el despliegue contra las llamas
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Evacúan un pueblo de Teruel por el avance del incendio de Ejulve mientras se intensifica el despliegue contra las llamas

El Gobierno de Aragón ordena desalojar el municipio de Molinos y activa el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante un fuego que ya había obligado a evacuar varias masías y movilizar a la UME.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Los incendios están torturando a muchos vecinos españoles
Los incendios están torturando a muchos vecinos españolesEFE Nacho Izquierdo

El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Ejulve (Teruel) ha obligado durante la madrugada de este martes a evacuar la localidad de Molinos, después de que el Gobierno de Aragón enviara un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población mediante el sistema Es-Alert ante el avance de las llamas.

La decisión llega después de que el Ejecutivo autonómico activara el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, una fase reservada para aquellos incendios que amenazan núcleos de población o infraestructuras relevantes y que requieren medidas extraordinarias de protección para la ciudadanía.

Este nivel implica, además, la incorporación de medios excepcionales para intentar controlar un incendio cuya evolución mantiene en alerta a los servicios de emergencia.

Ya había obligado a evacuar varias masías

El fuego, cuyo aviso se recibió a las 17.45 horas del lunes, ya había provocado el desalojo de tres masías de la zona y la movilización de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar las labores de extinción.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha explicado que las llamas afectan a una zona de reforestación que ya había sufrido un incendio con anterioridad.

Durante las primeras horas de la emergencia trabajaron en la zona numerosos medios terrestres, aunque la complicada orografía del terreno está dificultando considerablemente las tareas de extinción y el acceso de las brigadas.

La clave estará en los medios aéreos

Ante esa situación, el operativo confía en reforzar este martes el dispositivo con la incorporación de más medios aéreos, que serán determinantes para intentar frenar el avance del incendio.

Los responsables de la extinción consideran que la evolución del fuego dependerá en buena medida de la capacidad de estos recursos para actuar sobre un terreno especialmente complejo, mientras continúan las labores de protección de la población y de vigilancia de la evolución de las llamas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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