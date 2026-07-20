Héctor Bellerín se cuela en la celebración de España para decirle a Borja Iglesias lo que muchos piensan: "Tenemos mucha suerte de tenerte"

La Selección Española está a punto de celebrar con miles de españoles la segunda copa del mundo de su historia. Un hito que está dejando momentos para la historia a lo largo y ancho del país, y que muy pocos se quieren perder.

Pese a no sumar apenas minutos en este Mundial, Borja Iglesias ha sido protagonista por su actitud positiva y sus valores fuera y dentro del campo. El futbolista gallego es el favorito de muchos, entre los que se encuentra el actor Javier Bardem, al que regaló una camiseta de España.

Quienes han compartido vestuario con Borja Iglesias destacan su calidad humana. Uno de ellos es Héctor Bellerín. Ambos coincidieron en el Real Betis, donde forjaron una amistad que aún perdura.

Iglesias y Bellerín comparten valores como la defensa de los derechos LGTBI y la lucha antifascista. La complicidad entre ambos, por tanto, es más que evidente. Así lo ha demostrado el propio futbolista catalán.

En el programa España espera a La Roja: Estrella 2 de RTVE Play, Bellerín ha intervenido para mandar un mensaje a Borja Iglesias. "Muchísimas felicidades por esta copa del mundo que has conseguido", ha empezado.

Se deshace en elogios

"Creo que la gente no es consciente de lo necesario que es tener una persona como tú en el vestuario. Una persona que trabaja, que lo da todo, y no solo eso, sino que une y cuida a sus compañeros por igual", ha dicho en clave futbolística.

Sin embargo, Bellerín no se ha quedado ahí, y también ha puesto en valor lo que aporta a la sociedad. "Tenemos mucha suerte de que haya gente como tú. Y de que unas, cuides y quieras tanto dentro como fuera del campo", ha asegurado.

"Me siento muy orgulloso. Orgulloso también de considerarnos amigos, colegas, hermanos... Te quiero muchísimo y tengo muchas ganas de abrazarte y darte todas esas enhorabuenas. Espero verte pronto", ha concluido el futbolista del Betis.