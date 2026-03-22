José Abellán, cardiólogo, sobre la grasa pericárdica: "Antes de perder peso, tu corazón ya deja de liberar factores inflamatorios si cambias el estilo de vida"

El cardiólogo hace hincapié en que la prevención y reversión del daño arterial dependen en gran medida de los hábitos saludables, según defiende el cardiólogo José Abellán en su canal de Yotube, un experto que es máster en riesgo cardiovascular por la UCAM y en cardiología intervencionista por la Universidad Juan Carlos I.

Entre lo recomendado por Abellán está la pérdida de grasa corporal y el desarrollo muscular, factores que mejoran el transporte de colesterol y dificultan su acumulación en las arterias. Porque mantener una vida activa, caminar al menos 7.000 pasos diarios y realizar ejercicio aeróbico se establecen como pilares fundamentales, insiste este médico

Apunta, además, una serie de recomendaciones clave para reducir las placas. La primera es la "pérdida de grasa y ganancia de músculo, ya que ayuda a mejorar el transporte del colesterol y evita su acumulación". También se debe seguir una alimentación basada en plantas, es decir, dando prioridad a frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Otro factor importantes, como bien sabemos, es el abandono del tabaco y el alcohol porque ambos factores aumentan el riesgo cardiovascular, recuerda este médico, y luego está el tratamiento farmacológico en los casos que estén indicados por el facultativo, ya que el uso de estatinas de alta potencia puede ser clave.

Este médico insiste también que recordar que la alimentación también juega un papel crucial. Y, aunque no existe ninguna fórmula mágica, sin embargo algunos patrones de alimentación están más asociados a una vida más larga que otros.

Así, este divulgador recomienda una dieta basada en plantas y recuerda la importancia de eliminar hábitos tóxicos como el consumo de tabaco y alcohol. "Quieres optimizar el bombeo de tu corazón, ya sabes. Cuídate", concluye el doctor, alentando a la población a adoptar estos cambios que permiten no solo prevenir, sino revertir en parte la enfermedad coronaria y mejorar la calidad de vida.

En este contexto el doctor y cardiólogo José Abellán, médico con máster en riesgo cardiovascular y en cardiología intervencionista, entras cuestiones, rompe un viejo tabú en el ámbito de la cardiología: la enfermedad coronaria, tradicionalmente considerada irreversible, hoy puede tratarse e incluso revertirse en parte con intervenciones adecuadas, asegurando que "la inflamación no es lo que se ha contado".

"Antes de perder peso, tu corazón ya deja de liberar factores inflamatorios si cambias el estilo de vida", reitera este experto, que se dedica a la nutrición, a asesor deportistas y a trata el sobrepeso y la obesidad. "Personas que tienen la inflamación fomentada, está demostrado que una dieta alta de frutas, verduras, etcétera, favorecen una correcta resolución de la inflamación. No hay un patrón de dieta única antiinflamatorio, sería seguir el patrón de una dieta mediterránea, pero algo modulada". "Los suplementos pueden ayudar, pero lo fundamental es la dieta", concluye.