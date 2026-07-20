La única isla habitada de Europa donde no hay ni un metro de asfalto: 700 habitantes, calles de arena y estatus oficial de octava isla habitada canaria desde 2018

En un rincón del Atlántico donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo, se encuentra La Graciosa, una isla única en Europa. Un pequeño territorio dentro del archipiélago canario, situado justo al norte de la isla de Lanzarote, que cuenta con apenas unos 700 habitantes.

Una isla que destaca por una singularidad difícil de encontrar en el continente: no existe ni un solo metro de carretera asfaltada y los desplazamientos se realizan a pie, en bicicleta o en vehículos autorizados que circulan por caminos de arena.

Desde 2018, La Graciosa cuenta además con el reconocimiento oficial de ser la octava isla habitada de Canarias, una condición que reforzó su identidad dentro del archipiélago.

Un paraíso sin coches ni carreteras

Su paisaje de playas vírgenes, conos volcánicos y calles de arena ha convertido la isla en uno de los destinos más auténticos de España, pero es la ausencia de asfalto la mayor seña de identidad de La Graciosa.

En sus dos núcleos habitados, Caleta de Sebo y Pedro Barba, las calles son de arena y el tráfico prácticamente no existe, lo que favorece un ambiente tranquilo alejado del ruido y la contaminación de las grandes ciudades.

La bicicleta es el medio de transporte más utilizado por residentes y visitantes, aunque también es habitual recorrer la isla caminando. Sus senderos permiten descubrir algunas de las playas más espectaculares del archipiélago, como Las Conchas, La Francesa o La Cocina, rodeadas por un paisaje volcánico prácticamente intacto.

Con una oferta turística limitada y sin grandes complejos hoteleros, La Graciosa ha logrado conservar un modelo de turismo sostenible. Los alojamientos se concentran principalmente en Caleta de Sebo y conviene reservar con antelación durante los periodos de mayor afluencia, especialmente en verano y Semana Santa.

La mayor reserva marina de Europa

Más allá de sus playas, La Graciosa forma parte de uno de los espacios naturales más valiosos del Atlántico. Junto a los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste integra la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo, con unas 70.700 hectáreas protegidas, considerada la mayor reserva marina de Europa.

Este santuario natural alberga una enorme riqueza biológica, con centenares de especies de peces, macroalgas y aves marinas que encuentran aquí uno de sus principales refugios. Sus aguas cristalinas también convierten la zona en un destino privilegiado para el buceo y el snorkel.

En torno al Roque del Este se encuentra además una Reserva Integral de acceso muy restringido, destinada casi exclusivamente a la investigación científica. Se trata de uno de los espacios mejor conservados del archipiélago, donde la intervención humana es mínima y la naturaleza evoluciona prácticamente intacta.

Un refugio de naturaleza y tranquilidad

Uno de los grandes atractivos de La Graciosa es precisamente su capacidad para ofrecer una experiencia alejada del turismo masificado. La escasa urbanización y la ausencia de carreteras asfaltadas permiten disfrutar de un entorno donde el silencio y el paisaje son los auténticos protagonistas.

Desde el cercano Risco de Famara, en Lanzarote, la isla aparece como una extensa franja dorada rodeada por el azul del Atlántico, una imagen que resume la esencia de este territorio. Sus caminos de arena, sus playas solitarias y su ritmo pausado la convierten en un destino diferente dentro de Europa.

Por todo ello, La Graciosa se ha consolidado como uno de los lugares más singulares de España. Un pequeño paraíso donde la naturaleza marca el ritmo de la vida cotidiana y donde, como destaca El Periódico, “es posible recorrer una isla entera sin pisar un solo metro de asfalto”.