Una experta anima a no cenar a la misma hora que los españoles si quieres controlar el colesterol

"Si estás cenando tarde, después de las ocho o de las nueve de la noche, te vas a levantar al día siguiente con más hambre". Así de rotunda se muestra la profesora de Nutrición del King’s College de Londres, Sarah Berry. Es decir, después de la hora a la que, en comparación con la mayoría de nuestros vecinos europeos, solemos cenar la mayoría de los españoles.

"Sí, es muy contraintuitivo", reconoce en un vídeo para sus redes sociales. Pero lo peor es que cenar tan tarde"está asociado con una peor salud metabólica: con niveles de colesterol más altos, con más circunferencia de cintura…", afirma esta experta.

De hecho, estos hallazgos llegan al mismo tiempo que la popularización de dietas como la del ayuno intermitente. Las personas que los realizan limitan la ingesta a un intervalo de horas al día que no deben traspasar para que el cuerpo queme más grasa durante el tiempo restante que si le dieran alimento.

"No tienes que hacer dietas extremas. Estamos viendo a personas que hacen ese tipo de dietas, que comen dentro de una horquilla de seis horas", opina Berry. En las 18 horas restantes del día, esas personasno comen nada, destaca. Es decir, que si te pones a desayunar a las nueve de la mañana "terminas tu horquilla a las tres de la tarde" y, a partir de ahí, no puedes comer nada sólido. Berry no es partidaria de este modelo por una sencilla razón.

"Eso le puede funcionar a algunas personas, pero yo quiero salir fuera por la noche. Con esos horarios no vas a poder tener una vida social", añade, además, esta profesora de nutrición. En cambio, otro experto, el médico en Estados Unidos John Scharffenberg, que, además, tiene 102 años, explica que él mismo tiene un horario de comidas muy similar al de la dieta intermitente y se ha regido por él durante muchos años con éxito.

"Desayuno sobre las seis y media de la mañana, me despierto a las cuatro. Y luego la comida la hago entre las 12.30 y la una del mediodía, así que puedo comer con otras personas a esas horas", explica.

Scharffenberg, por tanto, hace todas sus comidas del día en una horquilla de seis horas o seis horas y media. A partir de entonces no come y explica que si siente hambre, bebe un vaso de agua para calmar la sensación. Y asegura que no pasa hambre. Aunque sí la pasó durante las primeras semanas que inició este hábito alimenticio.