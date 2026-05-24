El Gobierno tiene un plan para vivienda: ¿qué hará tu comunidad?

El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos sociales de España. El Gobierno y el Grupo Socialista situamos este asunto entre nuestras prioridades y, por ello, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha elaborado el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030. Hablamos de una inversión de 7.000 millones de euros, con una financiación que será compartida con las Comunidades Autónomas. Un plan que multiplica los fondos para construir vivienda, y cuyos recursos podrán empezar a llegar desde el segundo trimestre del año a los territorios que firmen el convenio bilateral con el Estado.

Hoy, miles de jóvenes retrasan su emancipación, muchas familias dedican una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, y numerosas ciudades sufren una fuerte presión derivada de las dinámicas voraces del mercado. Ante esta realidad, el nuevo Plan busca reforzar el derecho a la vivienda como uno de los pilares del estado de bienestar.

Toda política de vivienda necesita consenso, acuerdos y, sobre todo, compromiso institucional por parte de todas las administraciones. Desde el Gobierno central, que tiene la competencia en el diseño del marco general, hasta las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas en desarrollo y planificación, pasando por la imprescindible colaboración de las administraciones locales. Todas debemos están comprometidas con la utilidad real de un hogar.

Se trata de un acuerdo de país y es importante que sus efectos puedan comprobarse sobre el terreno. El objetivo es que las medidas lleguen a los territorios y resulten útiles ante uno de los principales retos sociales del momento. Las y los socialistas debemos sentirnos satisfechos de que este acuerdo haya llegado.

Un pacto que también traslada un mensaje crucial: la necesidad de compartir responsabilidades. De los 7.000 millones de inversión, el 60% los aporta el Gobierno central, y el 40% restante es un compromiso de las comunidades autónomas. Por tanto, la aplicación efectiva del plan dependerá del grado de implicación de cada territorio. ¿Hasta dónde quiere ayudar cada comunidad a sus ciudadanos en materia de vivienda?

Es una apuesta por una mayor intervención pública para corregir desequilibrios que el mercado no resuelve por sí solo, y para reforzar la función social de la vivienda, tal y como recoge la Constitución.

Se trata de una inversión planificada durante estos cinco años, triplicando los recursos destinados hasta ahora a políticas públicas de vivienda. El Plan, permitirá facilitar el acceso a una vivienda a personas con menos recursos, impulsar la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética, y ampliar las oportunidades para jóvenes y colectivos vulnerables. Todo, sin olvidar un aspecto fundamental que es todo un hito: la permanencia de la calificación de vivienda protegida para todas aquellas promociones que reciben fondos públicos, y pensando que las próximas generaciones puedan disponer de un amplio parque público de vivienda.

España arrastra desde hace décadas un importante déficit de vivienda pública, y este plan pretende ser un punto de inflexión para solucionar el problema y, de paso, acercar las políticas de vivienda a modelos más extendidos en Europa, reforzando el papel de las administraciones en la garantía del acceso a un hogar. Porque si, como país, lideramos en Europa aspectos como la dignidad humanitaria, la economía productiva, o el liderazgo laboral, es hora de empezar a liderar también las políticas de vivienda. Siempre desde una visión progresista de avance de derechos.

El plan está diseñado, y ahora requiere la máxima colaboración institucional para desarrollarse plenamente. Corresponde a todas las administraciones cumplir los compromisos adquiridos y facilitar que las medidas lleguen a la ciudadanía. El éxito de este plan dependerá, en buena medida, de la capacidad de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El éxito de este plan será el éxito de la mayoría.

Ignasi Conesa es portavoz de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y diputado del PSOE por Barcelona