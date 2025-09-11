¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? Pues... ¡vota en nuestra encuesta!

Urnas para diputados y senadores en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, en las elecciones de junio de 2016.

Primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del nuevo curso político. Y primera gran debacle para un Partido Popular que ve como con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, pierde la distancia respecto de un PSOE -teóricamente, en un momento de debilidad- que recobra fuerzas. Los populares se dejan, respecto al último sondeo de julio, hasta 2,8 puntos porcentuales, mientras socialistas y Vox crecen.

Según las opiniones recogidas por el CIS, los de Pedro Sánchez suman 5,7 puntos en solo dos meses. Y ya están a una distancia de nueve puntos respecto de un PP que ha cosechado su peor previsión demoscópica -de este organismo estatal, claro- en todo lo que va de legislatura.

Con todo, y si a ti tampoco te ha preguntado el CIS, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión (y probablemente los políticos también). Si mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué formación política votarías?

