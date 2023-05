Abascal: "No vamos a aceptar chantajes, que nadie espere regalos"

29-M. El día de después. El día en que todos los ojos están puestos en cómo se materializará el tsunami del PP tras las elecciones autonómicas y municipales en las que puede desbancar al PSOE de buena parte de las comunidades que hasta ahora gobernaban. Pero ese escenario necesita inevitablemente de un socio, Vox. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha comparecido este lunes en la sede nacional, confirmando que ya se han producido los primeros contactos con los populares.

En una línea muy similar a las advertencias que han venido lanzando de la formación ultra durante la campaña, Abascal ha dejado claro que el PP no logrará su apoyo de forma gratuita: "No vamos a aceptar chantajes, que nadie espere regalos".

Abascal ha sido preguntado por la prensa en relación a futuros pactos con el PP para investir a los nuevos presidentes y presidentas autonómicas, concretamente por qué van a exigir. Es decir, si pedirán entrar en gobiernos de coalición o pueden dar un eventual apoyo externo al PP.

El máximo responsable de Vox ha señalado que "hoy no es el día de exigir, hoy es el día de la mano tendida. Hay un partido que ha ganado en muchas regiones y ayuntamientos [el PP] y que no tiene mayoría para gobernar. Es ese partido el que tiene que decidir si está dispuesto a construir una alternativa con nosotros o va a tomar otro camino".

Dejando la pelota en el tejado de Génova 13, ha incidido en que "no es el día de las exigencias, de los ultimátums...", y ha dibujado las que pueden ser las líneas maestras de lo que veremos en las próximas semanas en materia de negociaciones, aludiendo a la experiencia de coalición en Castilla y León.

Por otra parte, Abascal ha remarcado que no se trata solo de derrotar a la izquierda, sino que la alternativa que quieren conformar pasa "fundamentalmente" por "derogar todas sus políticas". Todo apunta a que será una de las condiciones expresas para condicionar gobiernos de coalición con el PP.

El líder de Vox ha sido preguntado por si hay compromiso de Vox para que ningún gobierno autonómico caiga en manos del PSOE, apuntando a un hipotético escenario en el que el PP se enroque demandando un gobierno monocolor. Visiblemente contrariado ante una pregunta "muy retórica", Abascal ha respondido que "no vamos a aceptar ningún chantaje, que nadie espere regalos".

En esa línea, ha precisado que vienen diciendo que "no vamos a regalar la confianza que [los ciudadanos] nos han dado" y que no depende sólo de ellos que puedan expulsar al PSOE. "Es decir, que no somos el coche escoba de nadie", ha sentenciado en un claro mensaje al PP.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el día 23 de julio tras los resultados del 28-M "Aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá", admite Sánchez.

Sobre el adelanto de las elecciones generales al 23-J

Previamente al análisis de los resultados logrados el 28-M, Abascal ha dedicado unas primeras palabras para comentar la convocatoria adelanta de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez tras la debacle de la izquierda. "La única noticia positiva que ha dado Pedro Sánchez en estos cuatro años", ha opinado en referencia a la disolución de las Cortes.

Lo ha justificado en que este adelanto electoral era el que ellos querían lograr cuando presentaron la moción de censura contra Sánchez, con el excomunista Ramón Tamames como candidato. La meta estaba puesta en mayo, pero Abascal considera que es buena noticia no esperar a finales de año.

"Parece que (PP) renuncian a gobernar en Extremadura"

Abascal también ha sido preguntado de forma concreta por qué ocurrirá en Extremadura, donde el PP puede sumar con Vox para desbancar al socialista Guillermo Fernández-Vara. En un tono crítico, en comparación con las anteriores declaraciones, el líder de Vox se ha referido a "en relación con la señora del Partido Popular de Extremadura [María Guardiola], que ha dicho que cuenta con el apoyo incondicional de Vox".

"Creo que en realidad tiene que recorrer un paso previo y es hablar con la dirección nacional de su propio partido que estas semanas ha dicho que no gobernaría donde no fueran la lista más votadas", ha recordado Abascal valorando que "parece que renuncian a gobernar en Extremadura".