Ayuso incendia el debate sobre Ceuta con una durísima acusación a Sánchez: "Permite la invasión de España para ocultar todos sus juicios"

La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, el 21 de diciembre de 2022, en Madrid.

La crisis migratoria que vive Ceuta, tras la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos, ha provocado un nuevo choque político de máxima intensidad. Y una de las reacciones que más repercusión ha generado ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lanzado una de sus acusaciones más contundentes contra Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en la red social X, la dirigente popular ha afirmado que el presidente del Gobierno está permitiendo deliberadamente la situación que se vive en la ciudad autónoma.

"Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", escribió Ayuso.

La publicación no tardó en multiplicarse en redes sociales y reavivó el enfrentamiento político en torno a una crisis que ha obligado al Ejecutivo a movilizar al Ejército para reforzar la seguridad en la frontera.

Una nueva ofensiva contra Sánchez

Las palabras de Ayuso llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha tenido que hacer frente a distintos frentes judiciales que afectan al entorno del presidente y que se han convertido en uno de los principales ejes de la ofensiva política del Partido Popular.

La presidenta madrileña ha sido una de las voces más críticas con Sánchez desde el inicio de la legislatura y, en esta ocasión, ha ido un paso más allá al relacionar directamente la crisis migratoria con la situación política y judicial que atraviesa el Ejecutivo.

Feijóo pide declarar la crisis de interés nacional

Mientras Ayuso elevaba el tono, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó una respuesta inmediata del Gobierno.

El presidente de los populares pidió un "despliegue masivo" de efectivos para recuperar el control de la frontera de Ceuta y exigió que el Ejecutivo declare la situación como "de interés para la seguridad nacional", lo que permitiría movilizar más recursos para gestionar la emergencia.

La presión del principal partido de la oposición coincide con una jornada en la que el Gobierno ha intensificado los contactos con Marruecos para tratar de contener los cruces irregulares.

Una crisis que recuerda a la de 2021

La entrada masiva de migrantes ha reabierto inevitablemente el recuerdo de la crisis de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas accedieron a Ceuta en apenas dos días en plena crisis diplomática entre España y Marruecos.

En esta ocasión, el Gobierno marroquí ha asegurado públicamente que la situación "no es querida" por Rabat y ha expresado su deseo de que quienes han cruzado la frontera regresen a Marruecos.

Mientras continúan los esfuerzos para controlar la situación sobre el terreno, el episodio ha vuelto a convertirse en uno de los grandes focos de confrontación política en España, con acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición y un debate que promete seguir creciendo en los próximos días.