Bruselas advierte de que la regularización extraordinaria del Gobierno "puede tener consecuencias en el resto de la UE": "Las autoridades tendrán que cooperar"

El decreto con el que el Gobierno activar la regularización extraordinaria de inmigrantes se conocerá de forma inminente, presumiblemente este martes. Entre tanto, Bruselas continúa expresando sus dudas ante un proyecto sobre el que ahora dice que también podrá afectar "al resto de la Unión Europea". Lo hace, eso sí, a preguntas parlamentarias del PP europeo o de la ultraderecha en la Eurocámara.

Ha sido el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, el que ha presentado sendas respuestas de la Comisión a preguntas del PP europeo (el pasado miércoles) y a cuestiones de Alternativa por Alemania (AfD) o la FPO austríaca, partido que se adscribe al grupo en el que también se integra Reagrupación Nacional (Marine le Pen) o el partido del defenestrado Víktor Orbán.

Ambas preguntas plantean si España ya ha dado detalles sobre los mecanismos que activará esta regularización extraordinaria. El Gobierno ha publicado ya su borrador y se espera que no difiera mucho de lo que se anuncie en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, Bruselas sí se anima a hacer algunas consideraciones sobre lo que supondrá esta regularización de migrantes en el marco comunitario.

Qué dice Brunner de la regularización española

En los ambos escritos con los que Brunner resuelve las dos preguntas parlamentarias se incide en lo mismo. "Las decisiones de los Estados miembros, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la Unión en su conjunto", enfatiza el comisario del ramo. "Un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió".

En ese sentido, el responsable comunitario incide en que "la UE cuenta con normas claras que deben respetarse" y por esa misma razón advierte que "si se descubre que aun persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la Unión Europea" o "si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro" lo que deberá hacer primero será "regresar al Estado miembro que expidió su permiso".

Por ello, Brunner también advierte de que será necesario que todas las autoridades nacionales actúen "con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", al tiempo que apunta que Bruselas "no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida para regularizar a los nacionales de terceros países en situación irregular".

El plan de Bruselas

Si bien todo lo que describe el comisario Brunner en realidad es algo de sobra conocido, el alto cargo europeo también destaca que la Comisión presentó dos días después del anuncio de la regularización extraordinaria española su Estrategia de Gestión del Asilo y la Migración. Esta estrategia establece la hoja de ruta para cumplir con varios hitos que Bruselas se ha marcado.

Por ejemplo, "prevenir la migración ilegal y desarticular el negocio de las redes delictivas de tráfico ilícito; proteger a las personas que huyen de la guerra y de la persecución, al tiempo que se evita el abuso del sistema; y atraer talento para impulsar la competitividad de la economía europea". Asegura que la combinación de las reformas del Pacto sobre Migración y Asilo con "una diplomacia migratoria enérgica", además, está dando "resultados".