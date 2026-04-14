El CGPJ pide a Bolaños que respete las decisiones judiciales tras sus críticas a Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la necesidad de respetar las decisiones judiciales, tras sus declaraciones ante la propuesta del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

"Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", lamentó este lunes el ministro tras la resolución dictada por el juez Juan Carlos Peinado.

Peinado dictó ayer un auto en el que propone juzgar a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. No obstante, Bolaños se mostró convencido de que un tribunal superior, "un tribunal imparcial", revocará las decisiones que se están adoptando. "No tengo ninguna duda", aseguró.

Al respecto, fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a EFE de que la Comisión Permanente ha analizado este martes las declaraciones del ministro y ha acordado recordar la necesidad de respetar las decisiones judiciales, como ya ha hecho el Consejo en ocasiones anteriores.

En paralelo, las principales asociaciones de jueces han tachado de "inadmisibles" las críticas del ministro y han manifestado su preocupación por el "descrédito" que suponen para el Poder Judicial. En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), primera en número de afiliados, considera "inadmisible" que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ha avergonzado a muchos jueces y magistrados.

Esta asociación ha reclamado al ministro "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con mayor representación, ha expresado su "profunda preocupación por el descrédito" que tales palabras suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran.

"Este tipo de declaraciones supone un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes", lamenta esta asociación para apelar después a la responsabilidad institucional de los poderes públicos, "en especial de los que integran el Gobierno".