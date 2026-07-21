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García-Castellón revela cuánto gana un juez en España: "Desde luego no gana lo de un notario"
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García-Castellón revela cuánto gana un juez en España: "Desde luego no gana lo de un notario"

El exmagistrado de la Audiencia Nacional pone cifras aproximadas a los salarios de la carrera judicial y los compara con los de otros altos cuerpos del Estado durante una entrevista en el podcast 'Rompiendo el Molde'.

Israel Molina Gómez
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El juez Manuel García Castellón, en una imagen de archivo.
El juez Manuel García Castellón, en una imagen de archivo.Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

El sueldo de los jueces suele despertar curiosidad, especialmente cuando se compara con el de otras profesiones del ámbito jurídico. ¿Cuánto cobra realmente un juez en España? El exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado una aproximación durante su participación en el podcast 'Rompiendo el Molde', donde desmontó algunas de las ideas más extendidas sobre las retribuciones de la carrera judicial.

Preguntado directamente por cuánto gana un juez, García-Castellón comenzó dejando clara una idea: "Depende de dónde esté, tampoco hay mucha diferencia". Eso sí, quiso matizar rápidamente una comparación habitual: "Desde luego no gana lo de un notario ni lo de un registrador, eso desde luego".

"Como un abogado del Estado"

Según explicó, las retribuciones de los jueces están más próximas a las de otros altos funcionarios del Estado. "Gana como pueda ganar un abogado del Estado o posiciones parecidas de los altos cuerpos del Estado", señaló.

Durante la conversación, los presentadores plantearon varios rangos salariales para comprobar si se ajustaban a la realidad. En el caso de un juez que acaba de iniciar su carrera, hablaron de entre 2.800 y 3.300 euros netos al mes, una cifra que García-Castellón consideró razonable.

Del juez recién incorporado al Tribunal Supremo

A continuación, la conversación se trasladó a categorías superiores. Para un magistrado de alto nivel o destinado en la Audiencia Nacional, los presentadores situaron el salario en una horquilla de entre 4.000 y 5.500 euros netos mensuales, una estimación a la que el exmagistrado respondió con un escueto "sí, por ahí".

Finalmente, sobre los magistrados del Tribunal Supremo, se mencionó una remuneración de entre 5.500 y 6.000 euros netos al mes. García-Castellón apuntó que esa cifra podía quedarse ligeramente corta: "El Tribunal Supremo quizá sea algo más, pero no mucho más", concluyó.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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