García-Castellón revela cuánto gana un juez en España: "Desde luego no gana lo de un notario"

El sueldo de los jueces suele despertar curiosidad, especialmente cuando se compara con el de otras profesiones del ámbito jurídico. ¿Cuánto cobra realmente un juez en España? El exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado una aproximación durante su participación en el podcast 'Rompiendo el Molde', donde desmontó algunas de las ideas más extendidas sobre las retribuciones de la carrera judicial.

Preguntado directamente por cuánto gana un juez, García-Castellón comenzó dejando clara una idea: "Depende de dónde esté, tampoco hay mucha diferencia". Eso sí, quiso matizar rápidamente una comparación habitual: "Desde luego no gana lo de un notario ni lo de un registrador, eso desde luego".

"Como un abogado del Estado"

Según explicó, las retribuciones de los jueces están más próximas a las de otros altos funcionarios del Estado. "Gana como pueda ganar un abogado del Estado o posiciones parecidas de los altos cuerpos del Estado", señaló.

Durante la conversación, los presentadores plantearon varios rangos salariales para comprobar si se ajustaban a la realidad. En el caso de un juez que acaba de iniciar su carrera, hablaron de entre 2.800 y 3.300 euros netos al mes, una cifra que García-Castellón consideró razonable.

Del juez recién incorporado al Tribunal Supremo

A continuación, la conversación se trasladó a categorías superiores. Para un magistrado de alto nivel o destinado en la Audiencia Nacional, los presentadores situaron el salario en una horquilla de entre 4.000 y 5.500 euros netos mensuales, una estimación a la que el exmagistrado respondió con un escueto "sí, por ahí".

Finalmente, sobre los magistrados del Tribunal Supremo, se mencionó una remuneración de entre 5.500 y 6.000 euros netos al mes. García-Castellón apuntó que esa cifra podía quedarse ligeramente corta: "El Tribunal Supremo quizá sea algo más, pero no mucho más", concluyó.