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Altair, 24 años, vuelve a la ciudad tras vivir un año aislada en una cabaña: "Estoy contenta, pero sin naturaleza me siento atrapada"
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Altair, 24 años, vuelve a la ciudad tras vivir un año aislada en una cabaña: "Estoy contenta, pero sin naturaleza me siento atrapada"

La joven creadora de contenido explica cómo fue regresar a Barcelona tras una experiencia de vida en plena naturaleza y desvela su nuevo proyecto para volver a alejarse de la ciudad.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una cabaña de madera en las montañas
Una cabaña de madera que sirve como refugio en las montañas.Getty Images

Hay experiencias que cambian la forma de ver el mundo. Para Altair, una joven de 24 años dedicada a contar historias en redes sociales, una de ellas fue pasar un año viviendo aislada en una cabaña en medio del bosque. Una etapa que recuerda como "idílica", pero que tenía fecha de caducidad. Al terminar, tuvo que regresar a la ciudad, un cambio que no le resultó sencillo.

En un vídeo publicado en YouTube, la creadora reconoce que volver a la rutina urbana supuso reencontrarse con todo aquello de lo que años atrás había decidido escapar. "Estoy contenta, pero sin naturaleza me siento atrapada", confiesa, antes de admitir que siente la necesidad de volver a encontrar una forma de vivir más conectada con el entorno natural.

Un nuevo proyecto para volver a la naturaleza

Con esa idea en mente, Altair explica que ha comenzado a preparar un nuevo reto personal. Durante una escapada a los Pirineos, donde asegura que necesitaba desconectar tras unas semanas especialmente intensas por motivos familiares, revela cuál es el sueño que quiere convertir en realidad: comprarse un vehículo 4x4, camperizarlo y utilizarlo para viajar durante largas temporadas por lugares remotos.

"No quiero comodidad", afirma al explicar por qué descarta una furgoneta camper convencional. Lo que busca es "meterse en lugares, en rincones, en la naturaleza, aventura", aunque reconoce que ese objetivo también le produce miedo. Precisamente por eso cree que debe intentarlo. "Me da mucho miedo, pero es uno de mis sueños más grandes", asegura.

"La naturaleza ha sido mi mejor amiga"

A lo largo del vídeo, la joven reflexiona sobre la importancia que ha tenido la naturaleza en su vida desde la infancia y sobre el proceso personal que quiere iniciar. Explica que uno de sus objetivos es aprender a desenvolverse sola, superar sus inseguridades y demostrarse que es capaz de afrontar nuevos desafíos.

"La naturaleza ha sido mi mejor amiga desde muy pequeña", afirma en el tramo final del vídeo. "Ahora me hago mayor y quiero redescubrir qué significa estar sola y por qué me da tanto miedo. Quiero reprogramar las ideas que tengo sobre mí misma y de lo que soy capaz de hacer", concluye antes de presentar esta nueva serie de vídeos, con la que espera compartir todo el camino hasta hacer realidad ese sueño de volver a vivir en contacto con la naturaleza.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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