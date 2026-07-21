Altair, 24 años, vuelve a la ciudad tras vivir un año aislada en una cabaña: "Estoy contenta, pero sin naturaleza me siento atrapada"

Hay experiencias que cambian la forma de ver el mundo. Para Altair, una joven de 24 años dedicada a contar historias en redes sociales, una de ellas fue pasar un año viviendo aislada en una cabaña en medio del bosque. Una etapa que recuerda como "idílica", pero que tenía fecha de caducidad. Al terminar, tuvo que regresar a la ciudad, un cambio que no le resultó sencillo.

En un vídeo publicado en YouTube, la creadora reconoce que volver a la rutina urbana supuso reencontrarse con todo aquello de lo que años atrás había decidido escapar. "Estoy contenta, pero sin naturaleza me siento atrapada", confiesa, antes de admitir que siente la necesidad de volver a encontrar una forma de vivir más conectada con el entorno natural.

Un nuevo proyecto para volver a la naturaleza

Con esa idea en mente, Altair explica que ha comenzado a preparar un nuevo reto personal. Durante una escapada a los Pirineos, donde asegura que necesitaba desconectar tras unas semanas especialmente intensas por motivos familiares, revela cuál es el sueño que quiere convertir en realidad: comprarse un vehículo 4x4, camperizarlo y utilizarlo para viajar durante largas temporadas por lugares remotos.

"No quiero comodidad", afirma al explicar por qué descarta una furgoneta camper convencional. Lo que busca es "meterse en lugares, en rincones, en la naturaleza, aventura", aunque reconoce que ese objetivo también le produce miedo. Precisamente por eso cree que debe intentarlo. "Me da mucho miedo, pero es uno de mis sueños más grandes", asegura.

"La naturaleza ha sido mi mejor amiga"

A lo largo del vídeo, la joven reflexiona sobre la importancia que ha tenido la naturaleza en su vida desde la infancia y sobre el proceso personal que quiere iniciar. Explica que uno de sus objetivos es aprender a desenvolverse sola, superar sus inseguridades y demostrarse que es capaz de afrontar nuevos desafíos.

"La naturaleza ha sido mi mejor amiga desde muy pequeña", afirma en el tramo final del vídeo. "Ahora me hago mayor y quiero redescubrir qué significa estar sola y por qué me da tanto miedo. Quiero reprogramar las ideas que tengo sobre mí misma y de lo que soy capaz de hacer", concluye antes de presentar esta nueva serie de vídeos, con la que espera compartir todo el camino hasta hacer realidad ese sueño de volver a vivir en contacto con la naturaleza.