El PP corta a Mónica García en pleno repaso y ella sale por la puerta grande con su comentario

(Advertencia, contiene punch-line). La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha ganado este miércoles el aplauso general en el Hemiciclo gracias a un comentario mordaz que ha regalado a los diputados de la bancada popular y que, por otro lado, le ha permitido recuperar el turno de palabra que había sido interrumpido precisamente por esos mismo parlamentarios del Partido Popular.

Tras una interpelación de la diputada del PP Carmen Fúnez, en la que le echaba en cara las protestas de sanitarios por el Estatuto Marco o los problemas existentes en la sanidad pública en Ceuta y Melilla -bajo competencia estatal-, por ejemplo, para acceder al aborto. "Ha convertido el Ministerio de Sanidad en un 'ministerio trinchera en el que usted, como hacía en la Asamblea [de Madrid], le encanta disparar a todos de forma figurada. Al final, señora ministra, nosotros le pedimos lealtad institucional y que no haga oposición desde el manual de campaña de la candidata", ha dicho Fúnez acusando a García.

Acto seguido, desde su asiento, García ha tomado la palabra con mucha calma y ha arrancado con una reflexión. "¿Lealtad institucional me pide el partido que quiere ocultar los datos de cribado [de cáncer] a toda la ciudadanía?", ha dicho, en referencia a la petición a la que se están negando comunidades gobernadas por el PP esgrimiendo que es una competencia autonómica. Pero Mónica no se ha quedado ahí, ha continuado poniendo ejemplos similares con una premisa: "Si es que yo les entiendo, de verdad, debe ser muy difícil ser del PP".

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su respuesta a la bancada del Partido Popular. EFE/ JJ Guillen

García enerva al PP: "Un día les dicen que tienen que defender un genocidio y otro un cigoto de seis semanas"

"Si es que tiene que ser muy complicado ser del PP, hacer como que defienden un sistema sanitario en el que no creen, que han precarizado, tienen que hacer como que defienden a los profesionales que han maltratado y precarizado", ha seguido, exponiendo la titular de la cartera de Sanidad. "Si es que debe ser muy duro ser del PP a día de hoy, con el lío interno que tienen, además aquí con Vox comiéndoles la tostada y comiéndoles también el discurso", ha proseguido, señalando a los diputados de la formación ultra.

Sin pausa alguna, García ha seguido mostrándose comprensiva con el PP, indicando que "ustedes y sus votantes tienen que tragar con cosas que son muy complicadas y por eso van como pollos sin cabeza", para pasar a ejemplificarlo. "Un día les dicen que es que tienen que defender un genocidio en el que asesinan a 20.000 niños mientras también tienen que defender a ultranza un cigoto de seis semanas", ha señalado, en referencia a los vaivenes a la hora de condenar lo sucedido en la Franja de Gaza o el terremoto que ha causado la postura de Ayuso respecto al aborto en las filas populares.

"Les dicen que tienen que defender al señor Mazón, pero es que, al día siguiente, les dicen que tienen que reírle las gracias a la señora Ayuso"

"Al día siguiente les dicen que tienen que defender al señor [Carlos] Mazón, toda su incompetencia y toda su negligencia", ha continuado. "Pero es que, al día siguiente, les dicen que tienen que reírle las gracias a la señora [Isabel Díaz] Ayuso y tienen que defender también su actitud negligente en las residencias mientras se agenciaba un piso de lujo", ha dicho, tratando de seguir con su intervención, pero ya completamente interrumpida por diputados de la derecha.

Aquel fue el momento en el que la ministra de Sanidad ha aprovechado para dejar el comentario con el que se ha ganado un sonoro aluvión de aplausos. Tras apelar a la presidenta del Congreso y esperar a que dejasen de interrumpirla, García ha dejado caer que "están ustedes en el Congreso, no están ustedes en el tendido 7 de la Plaza [de toros] de Ventas". En ese momento, los aplausos que arrancó esa frase fueron mucho más sonoros que las expresiones del PP disconformes con esa afirmación sobre las aficiones taurinas.