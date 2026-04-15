El Vaticano investiga un caso de pederastia que implica al obispo de Huesca como posible encubridor 

El obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado Cuesta, en la captura de un vídeo de su toma de posesión.

El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado Cuesta, por un presunto caso de encubrimiento de abusos a menores durante su etapa al frente de la congregación de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios), según ha avanzado una investigación de TVE. La oficina del pontífice ya se lo ha comunicado a la familia de la víctima, Javier Alcántara, que tenía 11 años cuando sufrió los abusos en una parroquia de la congregación en México, donde era monaguillo.

El menor sufrió abusos por parte del sacerdote José Miguel Flores que lo violó y agredió entre 2007 y 2010. Años después, cuando la víctima se atrevió a denunciar y, según confirman desde el obispado de Jaca-Huesca, el actual obispo inició una investigación contra este cura y lo acabó expulsando de la orden. Esto ocurrió en 2019, según ha podido confirmar también la Cadena SER.

Pedro Aguado, entonces Superior General de los Padres Escolapios, decidió enviarlo a España y poner en marcha una investigación que acabó con la decisión de apartarlo de funciones pastorales y expulsarlo de la congregación. Sin embargo, la víctima, en conversación con la SER, lo desmiente. Según su versión, su agresor siguió en México impartiendo misa y fue despedido con honores por altos cargos de los Escolapios cuando murió en 2022. Aguado prometió a la víctima que iniciarían un proceso judicial que nunca se puso en marcha.

Fue entonces cuando la víctima decidió poner los hechos en conocimiento del Vaticano y de la Nunciatura de México que lo ha acompañado en este proceso para denunciar al hoy obispo de Jaca y Huesca por presuntos hechos de encubrimiento, negligencia grave, abuso de poder y coacción. Ahora, la Comisión Pontificia ha comunicado a la víctima que el Papa León XIV ha dado instrucciones inmediatas a los dicasterios competentes para iniciar la investigación correspondiente.

Desde el Obispado de Jaca-Huesca precisan que se trata de una revisión, de un procedimiento que forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir. Precisamente, esta noche TVE emite un reportaje sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica en el que se incluye el mencionado caso.

El obispo de Jaca y Huesca es el segundo prelado de la Iglesia Española investigado por el Vaticano por su vinculación con agresiones sexuales a menores. En el caso de Rafael Zornoza, obispo emérito de Cádiz, la Santa Sede acaba de archivar su investigación al no poder confirmar que la víctima tenía menos de 16 años en el momento de los hechos.

La reacción oficial

Tras la publicación de una investigación del Vaticano al obispo de Jaca por el presunto caso de encubrimiento de abusos, la Orden de las Escuelas Pías ha emitido un comunicado en el que expresa su "profundo dolor e indignación" con los abusos y "lamenta sinceramente" que hayan ocurrido en comunidades bajo su responsabilidad.

"La revisión de este asunto por parte de la Santa Sede forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir. Se trata de una fase usual orientada precisamente a esclarecer lo ocurrido con la mayor transparencia", ha querido recalcar la congregación.

"Se trata de una fase usual orientada precisamente a esclarecer lo ocurrido con la mayor transparencia"

La Orden ha asegurado que en el momento en el que tuvieron constancia de los hechos respondieron "iniciando una investigación preliminar y adoptando las medidas cautelares correspondientes". Además, han declarado que "en octubre de 2020, mediante decreto de la Santa Sede, se impuso al señor Flores, en el marco del procedimiento eclesiástico seguido contra él, la sentencia de dimisión del estado clerical; además, se ratificó su expulsión definitiva de nuestra Orden. Flores falleció en el año 2022".

Las Escuelas Pías han compartido que no tuvieron conocimiento de que Miguel Flores ejerciera el sacerdocio después de su expulsión: "Lo conocimos por la denuncia de la propia víctima después del fallecimiento y funeral de Flores". Asimismo, los escolapios de México han reconocido que "la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada".

Además, han activado la cuenta de correo protezione@scolopi.net para cualquier persona que haya sufrido "algún tipo de abuso" relacionado con la Orden.