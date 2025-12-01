Encuesta | ¿Caben 80.000 personas en el área del Templo de Debod, sí o no? ¡Vota!

El PP asegura haber concentrado a unas 80.000 personas en las inmediaciones del madrileño Templo de Debod, en una cita para denunciar la corrupción política.

No podía faltar el clásico baile de cifras. La concentración convocada por el Partido Popular este domingo en el área del Templo de Debod, en Madrid, con el objetivo de protestar contra la corrupción tiene dos cantidades muy distintas de participantes según a quién se pregunte. Según los organizadores, desde del PP defienden que en ese área se congregaron la friolera de 80.000 asistentes.

No obstante, y según los cálculos de Delegación del Gobierno en Madrid, esa cifra sería sensiblemente inferior. Concretamente, la mitad, cerca de 40.000 personas que se habrían desplazado a la explanada que acoge dicho templo egipcio. Esta diferencia de datos ha levantado debate y encendido las redes sociales, acerca del aforo.

Con todo, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿Crees que ahí entran 80.000 personas o esa cantidad sería mucho mayor para las propias dimensiones de la zona? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

