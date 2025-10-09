Encuesta | ¿Crees que Feijóo aún está tiempo de forzar la dimisión de Mazón?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.

Cuando está cerca de cumplirse un año del desastre que se llevó las vidas de 229 personas en la Comunidad Valenciana, acaba de ser publicada una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER que apuntala el mismo grito que lleva resonando en las calles después de aquel funesto 29 de octubre de 2024. Una amplia mayoría de los consultado reclama la dimisión del president y líder del PP valenciano, Carlos Mazón. Concretamente, el 71%, es decir, siete de cada diez valencianos consultados.

En esa línea, y cuando a finales de este mes se cumplirá un año de la tragedia, todavía persiste el debate sobre las responsabilidades del Gobierno de Mazón en la gestión de la dana, en medio de la investigación penal que se instruye desde el juzgado de Catarroja y del paso adelante del expresident Francisco Camps para volver a dirigir el partido y ser candidato en las próximas autonómicas.

Con todo, desde El HuffPost queremos preguntarte por la postura de aquellos que decidieron sostener a Mazón en el cargo, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo -además de Vox, claro-. ¿Crees que Feijóo todavía está a tiempo de forzar la dimisión de Mazón? Aún pasado casi ya un año de las riadas e inundaciones, ¿debería el líder del PP nacional reclamarle que abandone el cargo? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta)

