Gobierno e Iglesia sellan un acuerdo histórico: habrá indemnizaciones para víctimas de abusos sexuales fuera de plazo judicial

El Gobierno y la Iglesia Católica han alcanzado un acuerdo clave para indemnizar a víctimas de abusos sexuales cuyos casos ya no pueden juzgarse. Se trata de una mayoría silenciosa, personas afectadas por delitos prescritos o cuyos agresores han fallecido. A partir de ahora, podrán acceder a un sistema de reconocimiento y reparación económica fuera de los tribunales.

El protocolo se firma este lunes en la sede del Defensor del Pueblo, según la nota oficial. Lo rubrican el propio Ángel Gabilondo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el ministro Félix Bolaños y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Todas las partes lo califican como un paso "histórico".

Qué incluye el acuerdo y a quién afecta

El nuevo sistema está pensado para víctimas que han quedado fuera del sistema judicial. En España, muchos casos de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico no han podido llegar a juicio por prescripción del delito (el tiempo legal ha expirado), fallecimiento del agresor, falta de pruebas tras décadas.

El protocolo establece que estas víctimas podrán acudir al Defensor del Pueblo, que actuará como órgano independiente de evaluación y reconocimiento.

A partir de ahí, se abre la puerta a una compensación económica, además de medidas simbólicas de reparación, como el reconocimiento público del daño sufrido.

El papel del Defensor del Pueblo



El modelo elegido sitúa al Defensor del Pueblo en el centro del proceso. No es casual. La institución ya elaboró en 2023 un informe clave sobre abusos en la Iglesia, en el que documentó miles de casos y recomendó medidas de reparación.

Ahora, ese trabajo se traduce en un sistema concreto, en recepción de testimonios, evaluación de cada caso y propuesta de compensación. El objetivo es evitar que las víctimas tengan que revivir el proceso judicial o enfrentarse a barreras legales que ya no pueden superar.

Un acuerdo tras meses de negociación



El pacto llega después de meses de conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia. En enero de 2025 ambas partes ya anunciaron un principio de acuerdo, que ahora se concreta.

La clave ha sido encontrar un equilibrio entre el reconocimiento institucional del daño, la implicación económica de la Iglesia y la supervisión de un organismo independiente.

No ha sido un proceso sencillo. Durante años, la reparación a víctimas de abusos en la Iglesia ha sido una de las principales demandas de asociaciones y colectivos.

Qué cambia a partir de ahora



Hasta ahora, las víctimas fuera de plazo judicial apenas tenían opciones. Este protocolo introduce un cambio relevante: se reconoce oficialmente a víctimas sin sentencia judicial, se abre una vía de indemnización extrajudicial y se establece un marco institucional para futuras reclamaciones.

Sin embargo, aún quedan incógnitas. No se han detallado las cuantías de las indemnizaciones ni los criterios exactos de valoración.

El acuerdo supone un avance significativo, pero no cierra el debate. Asociaciones de víctimas llevan años reclamando medidas más amplias, como comisiones de investigación o mayores responsabilidades legales.

Aun así, este protocolo marca un punto de inflexión: por primera vez, Gobierno e Iglesia acuerdan un sistema estructurado para reparar a quienes quedaron fuera de la justicia.