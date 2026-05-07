El PP se hace con la alcaldía de Lugo tras 27 años, tres muertes, una moción de censura y una tránsfuga

La líder del PP en Lugo, Elena Candia, será la nueva alcaldesa de esa ciudad gallega al prosperar la moción de censura presentada por su partido y apoyada y votada por María Reigosa, exedil socialista.

Han hecho falta un total de 27 años, la muerte de tres políticos socialistas, una moción de censura y el apoyo de una tránsfuga para que el Partido Popular de Galicia (PPdeG) haya podido hacerse la alcaldía de Lugo. Este jueves se ha consumado la moción con la que la popular Elena Candia ha conseguido desbancar al socialista Miguel Fernández y hacerse con el bastón de mando de la ciudad amurallada. Con este, son nueve los municipios gallegos que han pasado a manos del PP en estos tres años que han transcurrido desde las elecciones municipales del 28-M.

No hubo giro de guion en los resultados de una moción de censura que provocó una protesta multitudinaria en los aledaños de la casa consistorial lucense y que ya había estado acompañada de duras escenas, como el lanzamiento de monedas contra María Reigosa por parte de manifestantes en el último pleno. Ella es la tránsfuga que abandonó el PSOE a los dos meses de entrar en la corporación municipal y a los cuatro y medio dejó también el Ejecutivo local al no conseguir el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses para poder compaginar su trabajo de ingeniera con una dedicación en el Concello de Lugo.

El voto de Reigosa era decisivo para hacer caer el Ejecutivo local bipartito del PSdeG y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que se quedaron con 12 apoyos frente a los 13 de la candidata del PP. Esta última, Elena Candia, es también la máxima responsable del PP lucense, pero también había sido alcaldesa de Modoñedo, otra importante localidad de la provincia, además de haber sido brevemente presidenta de la Deputación de Lugo. Curiosamente, ese cargo que ostentó durante unos tres meses, lo alcanzó con el voto de otro ex del PSOE que al tiempo acabó volviendo a pactar con sus antiguos compañeros de filas.

Numerosas personas protestan en el exterior del Ayuntamiento de Lugo, ante la moción de censura que ha convertido a la popular Elena Candia en alcaldesa con el apoyo de una tránsfuga del PSOE. EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo

Del "ustedes quedaron marcados en la historia y ante nuestros vecinos" al "Lugo no olvida": a un año de las siguientes elecciones

Durante su discurso, Candia ha defendido la moción de censura como una "herramienta legal", pero obviando lo decisivo que ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el párrafo segundo del art. 197.1.a) de la LOREG, es decir, el que establecía la prohibición de una moción de censura si para conseguir completar esta era necesario el apoyo de un edil o de una edila tránsfuga. Desde que se asentó dicha jurisprudencia, en Galicia han tenido lugar 14 mociones de censura. Nueve en favor del PP de Alfonso Rueda.

Candia hizo un repaso de todas las acciones y proyectos del gobierno saliente que consideró fracasados, fundamentalmente acusando de malgastar el dinero de las arcas públicas, de "inestabilidad", de conflictos laborales o cargar contra "un carril bici trazado sin sentido". Pero también dejó una clara respuesta a las acusaciones de acceder al bastón de mando de la mano de una tránsfuga: "Nunca trapicheé, ni trapicheo, ni trapichearé".

La exedil socialista María Reigosa tras la moción de censura con la que el PP ha arrebatado la alcaldía de Lugo al PSOE. EFE / Eliseo Trigo

El ya exregidor Miguel Fernández ha vuelto a poner el foco en que la moción de censura se ha asentado necesariamente en "la ausencia y el dolor", en referencia a que Reigosa pudo ascender en el ejecutivo local tras los cambios producidos tras fallecer de un infarto la alcaldesa Paula Alvarellos. Posteriormente también murió el edil socialista Pablo Permuy, tras una complicada enfermedad, trágico desenlace que acabaría sufriendo también otra concejala, Olga López Racamonde, tras un cáncer de mama.

A falta de solo un año para las siguientes municipales, Fernández ha augurado el "principio del fin político" del PP lucense y de Reigosa, advirtiéndoles de que "Lugo sabrá juzgar" y que "ustedes quedaron marcados en la historia y ante nuestros vecinos". En la misma línea se pronunció el ya ex teniente de alcalde Rubén Arroxo (BNG). El nacionalista ha valorado que "Lugo no olvida" y que tampoco lo hará ante este "pacto de embusteras".