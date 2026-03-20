Uno de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas dice que sufrió un "brote" tras verle preparándose "una raya de cocaína"

Imágenes de los registros llevados a cabo en Hornacho (Badajoz) por el que se hayan detenidos dos hermanos por la muerte de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida en 2017.

Giro en el caso de Francisca Cadenas. El menor de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), Julián González, admitió ante el juez que sufrió un "brote" que le llevó a "coger, zarandear y tirar" a la mujer cuando ésta entró en su casa por la puerta "entreabierta" para preguntar por un familiar.

Según su declaración, Francisca lo descubrió mientras se estaba preparando "una raya de cocaína". El joven declaró que, después de lo ocurrido, entró "en pánico" e intentó "por todos los medios que nadie se enterase de lo sucedido" en ese momento. Además, indicó que la noche del 9 de mayo estaba cuidando de su tío, mientras su hermano Manuel se encontraba en el hospital atendiendo a su padre.

Según relató, Francisca Cadenas entró en su domicilio como era habitual por la buena relación que tenía con su madre, para preguntar por el estado de su tío. Julián reconoció que, tras haber consumido "bastante cocaína" durante la tarde, la mujer se sorprendió al verlo en esa situación.

En respuesta a su abogado, José Duarte, Julián confirmó que Cadenas preguntó por su tío de forma amable y que su reacción de "extrañeza" provocó el "brote" que terminó con el trágico desenlace. Tras el incidente, el hombre aseguró que comprobó que Francisca había fallecido y se declaró "casi seguro" de ello.

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