Aparece flotando en el agua el cuerpo sin vida de una menor de 15 años en la costa de Mogán (Gran Canaria)

El cuerpo sin vida de una menor de 15 años, de nacionalidad noruega, ha sido hallado este sábado por la mañana a unos 200 metros de la costa del municipio grancanario de Mogán, según ha informado a EFE la Guardia Civil.

El hallazgo se produjo entre el Puerto Base y la playa de Balito, a la altura de la carretera GC-200, según ha detallado el instituto armado. La menor se encontraba de turismo en la isla junto a su familia.

Según la misma fuente, la madre de la menor había alertado previamente al servicio de emergencias 112 de que su hija no había regresado al alojamiento en el que se hospedaban, si bien ni la Guardia Civil ni el 112 han confirmado a qué hora se realizó esa llamada.

El instituto armado ha indicado que la madre se desplazó al puesto de la Guardia Civil de Puerto Rico (Mogán) para interponer la denuncia por desaparición y que, más tarde, acudió a identificar el cadáver hallado en la costa, confirmando que se trataba de su hija.

En el lugar se encuentra trabajando el equipo técnico de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga las circunstancias de la muerte.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) ha informado a EFE de que recibió el aviso del hallazgo de un cadáver flotando a unos 100 metros de la costa de Mogán en torno a las nueve de la mañana.

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