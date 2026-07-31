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Carys, joven a la que acusaban de fingir su enfermedad, se hizo médica para entender qué le pasaba y hoy trabaja en el hospital que la diagnosticó: "Me la encontraré yo misma si hace falta"
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Carys, joven a la que acusaban de fingir su enfermedad, se hizo médica para entender qué le pasaba y hoy trabaja en el hospital que la diagnosticó: "Me la encontraré yo misma si hace falta"

"Siempre supe, en el fondo, que algo andaba mal", confiesa la joven.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un médico con estetoscopio anotando síntomas en un papel
Un médico con estetoscopio anotando posibles síntomas de un paciente.Getty Images

Durante años, Carys Havard convivió con una sensación tan frustrante como dolorosa: sabía que algo no iba bien, pero nadie encontraba la causa. La joven galesa sufría graves problemas respiratorios, se quedaba sin aire e incluso perdía el conocimiento mientras entrenaba natación de competición. Sin embargo, muchos atribuían sus síntomas al asma o, peor aún, pensaban que exageraba o incluso que estaba fingiendo.

Esa experiencia terminó marcando el rumbo de su vida ya que decidió estudiar Medicina con la promesa de encontrar ella misma la respuesta si nadie más podía hacerlo. Carys, que entrenaba hasta nueve veces por semana, explica que sufría episodios de falta de aire en plena piscina y desmayos que ponían en riesgo su salud. Sin embargo, llegó a escuchar que fingía los síntomas o que simplemente buscaba excusas para no entrenar.

"Siempre supe, en el fondo, que algo andaba mal", confiesa la joven en declaraciones recogidas por la BBC. "Creo que eso fue lo que me impulsó a estudiar medicina: 'Encontraré la respuesta, aunque tenga que hacerlo yo misma'", recuerda. El punto de inflexión llegó en 2020, cuando especialistas del Hospital Universitario de Gales, en Cardiff, identificaron por fin el origen del problema. El diagnóstico fue laringomalacia, una rara afección en la que los tejidos de la laringe colapsan parcialmente sobre las vías respiratorias y dificultan el paso del aire.

De paciente incomprendida a médica

Uno de los episodios que nunca olvidará ocurrió durante una visita a urgencias, cuando permaneció apartada mientras apenas podía respirar. Según relata, estuvo jadeando hasta perder el conocimiento y solo cuando un médico advirtió que se estaba poniendo azul cambió la actitud del equipo, que hasta entonces se pensaba que era una exageración. "Dijeron: 'No, esto es peligroso, no le llega oxígeno al cerebro', y ahí empezó todo", explica.

Aquella experiencia reforzó aún más una vocación que decía tener desde los cinco años. "Quiero ser como esa doctora que entiende lo indefensa que puede sentirse una paciente en ese momento y quiero escuchar todo lo que me diga”, asegura. Ahora, con solo 23 años y recién graduada, ha conseguido una plaza como médica precisamente en el hospital donde recibió el diagnóstico que cambió su vida.

En cuanto a su salud respiratoria, cuando por fin supo lo qué le ocurría, se sometió a tres intervenciones quirúrgicas que lograron mejorar su calidad de vida. La noticia de que empezaría a trabajar en el Hospital Universitario de Gales la emocionó hasta las lágrimas. Ahora inicia esa nueva etapa con un objetivo muy claro: que ningún paciente vuelva a sentirse ignorado cuando sabe que algo no va bien.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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