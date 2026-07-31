Llega desde Japón un refrigerador humano: te enfría en 5 minutos

Cada verano pone a prueba la capacidad de soportar el calor, sobre todo para quienes no pueden refugiarse bajo el aire acondicionado. Miles de trabajadores pasan horas al sol o en espacios donde las altas temperaturas forman parte de la jornada, un riesgo que aumenta a medida que las olas de calor son más frecuentes e intensas. Ante este escenario, Japón ha ideado una solución tan llamativa como práctica.

Lejos de tratarse de un nuevo sistema de aire acondicionado, la propuesta consiste en una cabina refrigerada diseñada para que una persona pueda entrar durante unos minutos y reducir rápidamente su temperatura corporal. Bautizada como Do Hiemon Box, este dispositivo mantiene el interior a unos 15º C y dirige aire frío hacia las zonas donde el enfriamiento resulta más eficaz, con la promesa de ofrecer alivio en apenas cinco minutos y ayudar a prevenir los efectos del estrés por calor.

El dispositivo ha sido desarrollado por el fabricante japonés SDRS junto al distribuidor industrial Trusco Nakayama. A primera vista parece una gran nevera, pero su interior está pensado para que una persona pueda entrar, sentarse durante unos minutos y recuperarse del calor antes de volver a su actividad. Según recoge HDblog, el equipo dispone de tres niveles de refrigeración y se apaga automáticamente tras veinte minutos para evitar un enfriamiento excesivo.

Chorros de aire a unos 5º C

La idea surge en un momento en el que Japón, al igual que otros países, afronta veranos cada vez más extremos en lo que a altas temperaturas se refiere. En los últimos años se han multiplicado las alertas por golpes de calor y las temperaturas superiores a los 40 grados, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas medidas para proteger a trabajadores de obras, fábricas, almacenes o eventos al aire libre.

El funcionamiento de la cabina es sencillo. Además de mantener en su interior una temperatura aproximada de 15º C, también dirige chorros de aire a unos 5º C hacia la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda, las zonas donde el cuerpo pierde calor con mayor rapidez. Según sus fabricantes, cinco minutos bastan para notar un alivio importante y una estancia de unos diez minutos puede ayudar a reducir la temperatura corporal.

También destaca por su movilidad, ya que incorpora ruedas y no necesita una instalación fija, lo que permite trasladarlo fácilmente entre diferentes zonas de trabajo o utilizarlo tanto en interiores como en exteriores. Además, necesita aproximadamente la mitad de electricidad que un aire acondicionado portátil convencional, un aspecto que podría hacerlo atractivo para empresas que buscan proteger a sus empleados sin disparar el gasto energético.

Por ahora, el Do Hiemon Box se comercializa en Japón con un precio cercano a los 8.500 euros, por lo que está orientado principalmente a empresas e instituciones. Sin embargo, si las olas de calor continúan intensificándose, este tipo de cabinas podría dejar de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un elemento habitual en obras, fábricas e incluso edificios públicos.