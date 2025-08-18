Detenido el presunto responsable de un incendio forestal en Puerto Real (Cádiz)

Vista del incendio por el que ha sido detenido una persona en Puerto Real (Cádiz).

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Puerto Real a un hombre acusado de provocar un incendio forestal en la zona del Parque Urbano de la calle Del Rosal este pasado domingo por la noche.

Además, el detenido está también supuestamente vinculado a un incendio ocurrido un día antes, el 16 de agosto, en una zona próxima, donde los vecinos ya habían tenido que sofocar otro foco de fuego que puso en riesgo a varias viviendas, ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.10 horas del pasado domingo 17 de agosto, cuando varios vecinos detectaron un fuerte olor a humo y localizaron un foco de fuego en una zona de pasto próxima a viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz CF.

Sorprendido tratando de huir del lugar de los hechos

Los residentes, utilizando mangueras, lograron contener las llamas hasta la llegada de los bomberos y de las dotaciones policiales. Así, según los testigos, el presunto autor fue sorprendido saliendo de la zona del incendio en actitud huidiza, momento en el que fue retenido hasta la llegada de los agentes.

Durante la intervención, el sospechoso manifestó de manera espontánea haber prendido fuego en el lugar, y en el cacheo preventivo se le intervinieron dos mecheros, una linterna y papel. El detenido también está vinculado al incendio del sábado en una zona próxima y de la que existen grabaciones aportadas por los residentes, en las que se observa al mismo individuo en las inmediaciones del fuego.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz intervinieron en ambos sucesos, utilizando alrededor de 300 litros de agua en el incendio del domingo para refrescar y asegurar la zona afectada, que presentaba una gran acumulación de pasto y maleza seca, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

La Policía ha indicado que la rápida actuación de los vecinos, bomberos y Policía evitó que el incendio se extendiera a la masa forestal y a las viviendas colindantes, lo que podría haber tenido consecuencias graves para la seguridad de los moradores y sus bienes.

