El estado de la vía en el accidente ferroviario de Adamuz: 4 revisiones previas y "ningún indicio" que pudiera causar la tragedia
En la rueda de prensa que se ha emitido desde el ministerio de Transportes este miércoles, el director de Tráfico de Adif ha especificado acerca de los diferentes procesos de revisión de la vía que se llevaron a cabo antes del siniestro. 

Diego Alonso Peña
Rueda de prensa de este miércoles sobre el accidente de Adamuz en el Ministerio de Transportes.
El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha comparecido este miércoles en la rueda de prensa organizada por el Ministerio de Transportes junto al ministro Óscar Puente. En ella, el director ha relatado el estado de la vía en la que se produjo el siniestro de Adamuz (Córdoba) que ha dejado por el momento 43 personas fallecidas.  

Una reforma que finalizó en mayo de 2025

Para comenzar, García de la Bandera ha recordado que la línea en la que se produjo el accidente fue reformada el año pasado en la que se invirtieron más de 700 millones de euros. "Más allá de la vía general, en Adamuz se modificaron dos carriles y un desvío. Las obras finalizaron en mayo de 2025", ha dicho el portavoz de Adif ante los medios de comunicación. 

Era algo conocido de que el accidente se había producido en una zona renovada. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decía a raíz de esta información que el siniestro se había producido "en condiciones muy extrañas". "Las obras pasaron todo el procedimiento y gestiones de seguridad exigentes de Adif", ha destacado el director de Tráfico.

Cuatro revisiones

Una vez las obras finalizaron y la circulación ferroviaria se puso en marcha, la vía ha estado bajo las revisiones habituales a las que se someten a todas las redes de tren. "Habiendo analizado las revisiones de la vía, les comunico que estuvo sometido a tres inspecciones en la vía y otra en el desvío", ha dicho el portavoz. 

  •  El 13 de octubre de 2025 se revisó los parámetros de la vía que permiten estar seguros de que es adecuado para la circulación. Todo ello sigue un procedimiento estricto que mide el desgaste, en caso de que lo hubiera, además del estado de la vía. 
  • El 5 de noviembre de 2025 se realizó una revisión visual por si algo se pasaba por alto y que pudiera afectar a la vía o a la circulación fuera de la vía. Desde objetos o elementos que puedan afectar a los trenes o elementos fuera de la circulación. 
  • El 25 de noviembre de 2025 se realizó las aceleraciones que pueden detectar baches que no saldrían en los procesos anteriores.
  • El 7 de enero de 2026 se realizó una revisión completa. Es decir, aquella general que tiene en cuenta los procedimientos anteriores y los realiza de nuevo. 

"A lo largo de todas estas revisiones, en ningún momento se ha detectado ningún fallo que, a priori, evidencie la vía con el accidente", ha concluido Ángel García de la Bandera. Cabe recordar, tal y como lo ha hecho Óscar Puente, que en el tren anterior que circuló por la vía se han detectado marcas en las ruedas de algunos de los vagones. "Hay que esperar a la investigación y conectar el resto de pruebas para determinar qué fue lo que causó el siniestro", ha dicho el ministro. 

"No ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia, ni la falta de controles la que provocó el accidente", ha dicho Puente afirmando respaldando las "cuatro inspecciones en tres meses; todas las posibles". 

Limitaciones de velocidad

García de la Bandera también ha explicado otro de los puntos clave en los que se han puesto la lupa estas últimas horas: las limitaciones de velocidad. Como las de la línea Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia. 

"Las limitaciones de velocidad en los tramos ferroviarios son absolutamente habituales. Se modifica las condiciones de velocidad para que sean las más favorables y seguras para los trenes", ha dicho el portavoz de Adif. 

Diego Alonso Peña
