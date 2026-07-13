Séneca, filósofo estoico, ya avisó hace 2.000 años de la crisis de atención que sufres con el móvil: "El que está en todas partes no está en ninguna"

Estoicismo, atención y salud mental: por qué las enseñanzas de Séneca vuelven a cobrar fuerza en la era del móvil.

Mucho antes de que existieran los teléfonos móviles, las redes sociales o TikTok, Séneca ya describió uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la incapacidad para mantener la atención. El filósofo romano observó que el exceso de información dispersaba la mente y dificultaba el pensamiento profundo.

Su diagnóstico sorprende hoy por su actualidad, cuando numerosos estudios alertan de que cada vez cuesta más concentrarse durante largos periodos y la atención media frente a una pantalla apenas supera los 47 segundos.

Su advertencia quedó resumida en una frase que dos mil años después sigue resonando con fuerza: "El que está en todas partes no está en ninguna". Lo escribió en una época en la que la gran revolución tecnológica no era internet, sino la expansión del papiro y el acceso cada vez más fácil a los libros entre las élites romanas.

Para Séneca, el problema no era disponer de más conocimiento, sino consumirlo de forma superficial y sin detenerse a reflexionar.

Séneca ya habló de la sobrecarga de información mucho antes de internet



En sus Cartas a Lucilio, una de las obras fundamentales del estoicismo, Séneca defendía que la mente necesita tiempo para asimilar las ideas. Leer sin pausa, saltar de un texto a otro o acumular conocimientos sin profundizar en ellos terminaba provocando justo lo contrario de lo que se buscaba: una mente inquieta, incapaz de detenerse y comprender realmente lo aprendido.

El filósofo sostenía que quien dedica su atención a demasiadas cosas acaba sin prestar verdadera atención a ninguna. En una de sus reflexiones más citadas afirmaba que "el que está en todas partes no está en ninguna", una crítica dirigida a quienes perseguían constantemente nuevas lecturas, nuevos autores o nuevas distracciones sin consolidar ningún aprendizaje.

Dos milenios después, esa idea ha cobrado una dimensión completamente distinta. Ya no hablamos de rollos de papiro, sino de notificaciones, redes sociales, vídeos cortos y una sucesión ininterrumpida de estímulos que compiten por captar nuestra atención.

Los estudios actuales confirman un problema que el filósofo ya intuía



Aunque Séneca no disponía de investigaciones científicas, muchas de sus intuiciones encuentran hoy respaldo en diferentes estudios sobre comportamiento digital.

Diversas investigaciones muestran que las personas cambian constantemente de tarea cuando utilizan dispositivos electrónicos. Un estudio de la Universidad de California en Irvine concluyó que los trabajadores consultan el correo electrónico de manera compulsiva y se interrumpen incluso sin recibir notificaciones.

Otras investigaciones señalan que la atención sostenida frente a una pantalla se ha reducido notablemente durante las dos últimas décadas.

Esta pérdida de concentración también preocupa en el ámbito educativo. Profesores y especialistas advierten de que muchos estudiantes encuentran cada vez más difícil completar la lectura de un libro largo o mantener la atención durante una película sin consultar el móvil.

La solución de Séneca era mucho más sencilla que apagar el móvil



Frente a quienes buscan combatir la distracción con aplicaciones que bloquean redes sociales o con teléfonos diseñados para ofrecer menos funciones, Séneca proponía una estrategia mucho más simple: aprender a entrenar la atención.

En sus escritos recomendaba dedicar tiempo a una única idea cada día. En lugar de acumular información sin descanso, defendía leer poco, reflexionar mucho y permitir que cada enseñanza echara raíces antes de pasar a la siguiente.

Una reflexión de hace dos mil años que sigue plenamente vigente

Ese ejercicio de concentración, sostenía, fortalecía el carácter y ayudaba a desarrollar un pensamiento más profundo. Para el filósofo estoico, la distracción no era únicamente un problema externo, sino también un hábito que debía corregirse mediante disciplina personal.

La popularidad del estoicismo ha crecido en los últimos años precisamente porque muchas de sus enseñanzas parecen encajar con los desafíos actuales. En un mundo donde la atención se ha convertido en uno de los bienes más disputados, las palabras de Séneca adquieren un significado renovado.