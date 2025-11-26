Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Evacúan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio en la terraza y la fachada
Las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7.25 horas.

Redacción HuffPost / EFE
La fachada del Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena, Murcia), en una captura de imagen de Google Maps.
Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7.25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según las mismas fuentes no se han registrado heridos.

Desde el servicio de emergencias también han solicitado a la población que evite "la circulación por carretera en las inmediaciones del centro hospitalario", con el objetivo de facilitar el dispositivo de extinción de las llamas y el acceso a las instalaciones.

