Interrumpida la circulación de la R1 entre Blanes y Maçanet por un desprendimiento de tierras

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir este jueves la circulación de trenes en la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, según han informado Renfe y Adif.

Ante la incidencia, Renfe ha activado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados, mientras que técnicos de Adif trabajan sobre el terreno con el objetivo de restablecer la circulación ferroviaria lo antes posible.

Este nuevo corte se produce apenas dos días después de otro incidente en el mismo tramo de la R1. El pasado martes, un tren descarriló tras la salida de un eje al chocar con una roca que había caído sobre la vía a causa del temporal. En ese convoy viajaban diez pasajeros y, según Adif, no se registraron heridos.

La sucesión de incidencias se suma además al accidente mortal ocurrido el día 20 en la línea R4, en el término municipal de Gelida (Barcelona), donde falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.