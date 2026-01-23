Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Interrumpida la circulación de la R1 entre Blanes y Maçanet por un desprendimiento de tierras
Interrumpida la circulación de la R1 entre Blanes y Maçanet por un desprendimiento de tierras

Ante la incidencia, Renfe ha activado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un tren de Rodalies
Un tren de RodaliesEuropa Press via Getty Images

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir este jueves la circulación de trenes en la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, según han informado Renfe y Adif.

Ante la incidencia, Renfe ha activado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados, mientras que técnicos de Adif trabajan sobre el terreno con el objetivo de restablecer la circulación ferroviaria lo antes posible.

Este nuevo corte se produce apenas dos días después de otro incidente en el mismo tramo de la R1. El pasado martes, un tren descarriló tras la salida de un eje al chocar con una roca que había caído sobre la vía a causa del temporal. En ese convoy viajaban diez pasajeros y, según Adif, no se registraron heridos.

La sucesión de incidencias se suma además al accidente mortal ocurrido el día 20 en la línea R4, en el término municipal de Gelida (Barcelona), donde falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

