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Alisa se gastaba 20 euros a la semana en bebidas energéticas con 14 años: ahora las ha dejado todas tras notar arritmias y un dolor punzante en el pecho, pero ya no tolera ni el café
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Alisa se gastaba 20 euros a la semana en bebidas energéticas con 14 años: ahora las ha dejado todas tras notar arritmias y un dolor punzante en el pecho, pero ya no tolera ni el café

“Vale la pena reflexionar sobre los motivos por los que se consumen”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una adolescente con bebidas energéticas mientras hace deberes frente al ordenador
Una adolescente con bebidas energéticas mientras hace deberes.Getty Images

Las bebidas energéticas se han convertido en un producto habitual entre muchos adolescentes, atraídos por su sabor, su imagen o simplemente porque forman parte de las modas del momento. Sin embargo, detrás de ese consumo aparentemente inofensivo pueden esconderse consecuencias que no siempre se perciben hasta años después, como demuestra la historia de una joven finlandesa que decidió dejar de tomarlas tras sufrir problemas cardíacos.

Alisa Korhonen, de 22 años, empezó a consumir bebidas energéticas cuando solo tenía 10 años. Lo que comenzó como una experiencia puntual con una amiga terminó convirtiéndose en un hábito diario durante la adolescencia. Con apenas 14 años, llegó a gastar cerca de 20 euros a la semana en estas bebidas y, aunque durante mucho tiempo creyó que no le estaban pasando factura, acabó desarrollando arritmias y un dolor punzante en el pecho que la llevaron a dejarlas por completo.

Hoy asegura que su organismo ha quedado tan sensibilizado a la cafeína que ni siquiera puede tomar café. “Se podrían evitar problemas si no se consumieran bebidas energéticas a una edad tan temprana como la mía”, explica en declaraciones recogidas por el diario finlandés Keskisuomalainen. Muchos de sus compañeros también las compraban y beberlas formaba parte de la rutina después de clase.

Bebidas energéticas
  Bebidas energéticas sobre una mesaEuropa Press via Getty Images

Consumo por presión social

Durante años no notó consecuencias importantes, más allá de algún dolor de cabeza ocasional. Sin embargo, mientras cursaba el instituto empezó a sufrir arritmias y un dolor punzante o sensación de cosquilleo en el pecho, aunque al principio no relacionó estos episodios con las bebidas energéticas. Finalmente decidió eliminarlas por completo de su dieta y comprobó que las molestias desaparecieron.

Desde entonces no ha vuelto a consumirlas de forma habitual. De hecho, hace un par de años probó un pequeño sorbo de la bebida de un amigo y volvió a experimentar malestar casi de inmediato. Según explica, cualquier cantidad le provoca ansiedad, arritmias y una sensación de incomodidad que puede prolongarse durante horas, por lo que ha optado por evitar completamente este tipo de bebidas.

Ahora, Alisa reconoce que le preocupa que otros jóvenes repitan su experiencia. “Vale la pena reflexionar sobre el propio consumo y los motivos por los que se consumen bebidas energéticas”, concluye. Cree que muchas veces el consumo responde más a la presión social o a las modas que a una necesidad real y anima a reflexionar antes de incorporar estas bebidas a la rutina diaria, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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