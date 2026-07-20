Juan Luis Arsuaga explica cuál es el único miedo que tiene ser el humano "como animales que somos"

James Rhodes recibió en En clave de Rhodes a uno de los grandes nombres de la paleoantropología mundial, Juan Luis Arsuaga. Durante la conversación, el músico destacó que el científico ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar el pasado de la humanidad, descifrando cómo vivían nuestros antepasados y qué huellas dejaron.

Esta tarea ayuda enormemente a entender mejor nuestro presente y a imaginar nuestro futuro. A lo largo de la entrevista se abordaron numerosos temas relacionados con la evolución humana y la historia de nuestra especie.

En un momento de la entrevista, James Rhodes le preguntó cuál era su gran miedo. A pesar de que a Arsuaga no supo qué responder en un primer momento, finalmente confesó que le dan miedo "la enfermedad y esas cosas, pero en realidad ese miedo no es real".

Al hilo de esto, el antropólogo señaló que a lo que todo ser humano tiene miedo por naturaleza es hacia "los animales que tienen la boca grande". Para Arsuaga, todo lo demás que nos asusta "son abstracciones, porque somos una especie biológica", y como tal, el miedo de verdad es otro y, además, compartido.

"Cuando abren la boca..."

Momentos después, el antropólogo explicó por qué se produce. "Miedo de verdad, el miedo de la amígdala, o sea, el del cerebro, el terror auténtico, eso nos lo producen, a las especies biológicas, los animales que tienen una boca grande".

"Nada te puede producir más miedo que un tiburón o que un león cuando abre la boca", explica Arsuaga, que matiza que lo que ocurre con este asunto es que "hemos sublimado el miedo", por que lo que sentimos es mejor "llamarlo temor".

"Como especie que somos", mamíferos al fin y al cabo, el miedo real que tenemos en nuestro interior, grabado a fuego a pesar de la evolución y los cambios que hemos experimentado como civilización, es a "cualquier animal que tenga una boca grande y con dientes".