Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El bibliotecario invisible de Buenos Aires: un taxista lleva 40 años dejando libros de Borges o Neruda en los bancos de la ciudad con una nota sin firmar
Cultura
Cultura

El bibliotecario invisible de Buenos Aires: un taxista lleva 40 años dejando libros de Borges o Neruda en los bancos de la ciudad con una nota sin firmar

“Te dejo este libro para que te instruyas”, dice la dedicatoria.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un libro en un banco de la calle con una hoja de otoño
Un libro en un banco de la calle.Getty Images

Hay libros que entretienen, otros que enseñan y algunos que llegan en el momento justo para cambiar la forma de ver las cosas. Quizá por eso nunca dejan de tener valor, incluso en un mundo dominado por las pantallas. Porque abrir un libro sigue siendo una de las maneras más sencillas de viajar, aprender o encontrar un poco de compañía. Y eso es precisamente lo que lleva cuarenta años intentando un taxista de Buenos Aires.

Se llama Roque, aunque casi todo el mundo lo conoce como el Tigre. Desde hace cuatro décadas, cada vez que termina de leer un libro, lo envuelve cuidadosamente en una bolsa para protegerlo de la lluvia, escribe una breve nota sin firmar y lo deja sobre un banco de la ciudad para que cualquier desconocido pueda encontrarlo. Entre los ejemplares que ha repartido hay obras de Borges, Neruda, Sabato o Balzac, con la esperanza de que, al otro lado de ese gesto anónimo, alguien descubra el placer de la lectura.

"Te dejo este libro para que te instruyas. Tal vez sea el único que leas en tu vida, pero dirás: leí un libro", es lo que deja escrito en cada ejemplar, según recoge El País. Para Roque, cada libro puede convertirse en un refugio para alguien que atraviesa un mal momento, una puerta de entrada a la literatura o simplemente una compañía inesperada. En su imaginación, cada ejemplar encuentra siempre al lector que más lo necesita.

Un gesto silencioso pero poderoso

Detrás de cada libro que deja sobre un banco también hay una historia muy personal. Hace 40 años, Roque perdió a Mónica, su primera esposa, que falleció con solo 27 años tras una enfermedad repentina. El tiempo ha pasado, pero todavía hoy se emociona al recordarla. Su actual mujer, Carla, entiende que ese amor forma parte de quien es Roque. En definitiva, esa mezcla de dolor, esperanza y generosidad explica parte de la constancia con la que el hombre continúa repartiendo libros sin esperar nada a cambio.

Su recorrido suele llevarlo por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital argentina, una ciudad estrechamente ligada a la literatura y al legado de Borges, quien trabajó durante años en la histórica Biblioteca Miguel Cané, donde escribió parte de su obra. Ese vínculo convierte a Buenos Aires en el escenario perfecto para una historia donde los libros cada vez están más presentes fuera de las bibliotecas tradicionales.

Después de cuatro décadas manteniendo el anonimato, Roque ha decidido hacer una pequeña excepción. Inspirado por una conversación con El País, decidió que, a partir de ahora, aquellas notas anónimas llevarán una firma muy especial: "El bibliotecario invisible de Buenos Aires". Un nombre que resume cuatro décadas de una iniciativa silenciosa que demuestra que, a veces, el gesto más pequeño puede cambiar la historia de un lector desconocido. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos