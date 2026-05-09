Última hora del brote de hantavirus, en directo: El contacto identificado en Cataluña está "asintomático" y hará cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

"No va a haber posibilidad de contacto con los pasajeros del crucero"

"Desde la tarde noche de ayer hemos estado organizando el operativo internacional", ha asegurado. La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha informado en declaraciones al canal 24 horas que las autoridades tendrán una reunión en las próxuimas horas y que se están culminando los preparativos con los países involucrados la repatriación de sus ciudadanos, con "Países Bajos como bandera".



Para los ciudadanos de la isla manda un mensaje tranquilizador: "no va a haber posibilidad de contacto con los pasajeros del crucero". Según ha explicado "se les va a trasladar por una zona en la que es imposible el contacto con la ciudadanía tinerfeña". "Una vez los evacuados bajen, el barco respotará e irá de vuelta a Países Bajos su país de origen", ha confirmado.

