Un despliegue espectacular: más de 600 efectivos trabajaron en el virulento incendio de Tres Cantos (Madrid)

TRES CANTOS (MADRID), 11/08/2025.- El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/Mariscal

"Muy pocas veces se ha visto un incendio de esa virulencia". El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha comparado este martes el incendio de Tres Cantos con el incendio que arrasó gran parte de California hace tan solo unos meses y ha reconocido la labor de los numerosos efectivos que han trabajado durante toda la noche en la extinción de las llamas.

Según confirman fuentes de la delegación de Gobierno de Madrid, al municipio madrileño se desplazaron más de un centenar de efectivos de la UME, 250 agentes de Guardia Civil y al menos 120 policías nacionales movilizados con carácter preventivo en los municipios limítrofes. Además, tres helicópteros ayudaron a sofocar los focos que permanecían activos de madrugada.

Por su parte, a nivel regional la Comunidad de Madrid desplegó 33 dotaciones de Bomberos y Brigadas Forestales con 26 bombas, 3 nodrizas, 3 excavadoras y drones. A todos estos efectivos, dada la peligrosidad del incendio se unieron 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 bombas de la UME y equipos de Protección Civil de 9 municipios de la región a los que también se unieron nuevos medios aéreos.

Una progresión sin precedentes

Novillo, que ha trabajado en el Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón, ha subrayado en rueda de prensa que en 25 años de profesión "no había visto una progresión de un incendio que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros".

"Pudimos ver en las imágenes del helicóptero de coordinación como directamente arrasó un perímetro importantísimo con una virulencia y una altura de llamas que la hacía totalmente fuera de capacidad de extinción, con riesgo para los medios", ha subrayado.

Por ello, el consejero ha felicitado la labor de evacuación de la Policía Local de Tres Cantos y de la Guardia Civil porque "las imágenes que vieron presagiaban unos daños mucho mayores".

"En muy pocas veces se han visto incendios de esa virulencia donde se ha juntado una ola de calor donde el estrés hídrico se ha ido acumulando en estos días, una tormenta seca que nos sorprendió a todos y que nos produjo dos incendios también en la Sierra muy peligrosos, en la Pedriza y en Puebla, que se pudieron controlar", recalcaba.

Las próximas horas "van a ser clave"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha llamado a la prudencia este martes ante la evolución del incendio, ya que ha recordado que continúa activo y en situación operativa de nivel 2. Según ha explicado Martín, la precaución debe ser plena ante una complicada previsión meteorológica en las próximas horas.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, el delegado ha subrayado que las próximas horas "van a ser clave" ante una previsión de tormentas sin mucha lluvia con fuertes rachas de viento.

"Las condiciones de evolución del incendio van a estar muy determinadas por esa evolución meteorológica que a partir de mediodía pues puede provocar fuertes rachas de viento, de nuevo de viento errático y una elevación de las columnas de humo que pueda provocar una extensión del incendio", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que, aunque el incendio está cercado, con una superficie de un millar de hectáreas perimetradas, hay que ser "prudentes". Así, los equipos de extinción seguirán trabajando en la extinción y el enfriado de los puntos calientes que todavía quedan. "Las próximas horas van a ser clave y vamos a seguir volcados para intentar contener este incendio", ha incidido.

Martín ha explicado que el fuego originado en la tarde de este lunes obligó a desalojar a unas 200 personas, de las cuales un centenar fueron alojadas en el Centro Deportivo Enrique Más de Tres Cantos. Se espera que a lo largo de este día todos ellos puedan regresar a sus viviendas si la evolución del incendio es positiva.

"Pedimos es que se extremen la precaución y también que se atiendan de manera estricta a las indicaciones de las Fuerzas y Grupos de Seguridad y los servicios de emergencia. Es importantísimo que no demos esto por finalizado, sino todo lo contrario, tenemos que seguir extremando la precaución, la prudencia y la atención a las indicaciones de los servicios de emergencia", ha finalizado el delegado.