Una familia alquila un Airbnb al azar y encuentra un cuadro con una foto suya de hace 10 años: "Llevamos esos bañadores. Somos literalmente nosotros, en la pared de nuestro Airbnb"

Un extraño hallazgo en plena apartamento de alquiler vía Airbnb. Como protagonista doble, una familia que reservó el alojamiento sin tener relación alguna ni con la zona ni con los propietarios y que se encontró consigo misma en el interior del recinto. No, no es que haya que llamar a parapsicólogos, aunque el caso es bastante curioso.

Se trata de una familia estadounidense que reservó una casa de vacaciones cualquiera en una localidad llamada Oceanside (estado de California, EEUU) con el objetivo de pasar unos días de relax. Una de las integrantes, llamada Aubree, compartió un momento peculiar en sus redes, mientras 'enseñaba' el piso a sus seguidores.

En ese instante, Aubree repara en un detalle más que inquietante. En mitad de un largo pasillo el apartamento incluía colgada en una de las paredes una foto a gran tamaño de una escena de bañistas en una playa. Una imagen que serviría de decoración un tanto aleatoria, pero que incluía al menos tres retratados más que conocidos para la familia que acababa de llegar al Airbnb.

Resultó que en la foto aparecían varios miembros de esa familia.

"Estábamos mirando esta foto y mi papá me dijo 'ese hombre se parece a mí'", apunta la joven reconociendo que no entendía qué quería decir su padre con ese comentario. Luego ya le cuadró todo, cuando se pusieron a estudiar la foto.

"Este es mi papá, esa es mi hermana, Libby, de hace 10 años, y ese es Brady, mi hermano, también de hace 10 años", va detallando en su aclaración. "Aún tenemos esos trajes de baño", añade sorprendidísima Libby, mientras Aubree admite estar viviendo "lo más loco" tanto que "esto no puede ser real".

Visto lo visto, habrá que estar al tanto no sea que en el próximo apartamento que alquilemos aparezcamos cualquiera de nosotros...