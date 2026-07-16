Un técnico le instala el contador de agua al revés: la empresa admite el error, pero aun así reclaman 557.190,37 euros al propietario

557.190,37 euros de factura de agua. Esa es la desagradable sorpresa que se encontró en su buzón Danielle, una mujer francesa de 70 años. Por supuesto, la mujer no consumió tanta agua (la cantidad equivale a 400 piscinas olímpicas). Todo se debió a que un técnico le instaló el contador de agua al revés.

Es decir, el dispositivo no comenzó a contar de manera progresiva desde 0 sino que inició una cuenta regresiva desde la cifra máxima que admite el contador. Ese es el motivo por el que la lectura del contador era tan alta.

Sin embargo, lo más llamativo del caso es que, pese a que era evidente que se trataba de un error, la empresa, Veolia, le reclamó a la mujer la mencionada cantidad más de 557.000 euros.

Tal y como informa France 3 Normandie, cuando Danielle encontró esa factura en su buzón, se puso inmediatamente en contacto con la compañía, la cual le confirmó que se trataba de una equivocación.

Pese a ello, unos días después llegó una carta de Veolia en la que se comunicaba que el cargo de más de medio millón de euros iba a hacerse efectivo. La hija de Danielle ha explicado que "por precaución, mi madre llamó inmediatamente a su banco para avisarles", aunque estaba convencida de que "un cargo tan evidentemente erróneo nunca podría ejecutarse".

Un cargo en la cuenta de más de medio millón de euros

Pero se equivocaba, la empresa hizo el cargo y la mujer de 70 años se encontró con un descubierto de medio millón de euros en su cuenta. Tras una nueva reclamación, la empresa le devolvió el importe y le confirmó que únicamente había consumido 16 metros cúbicos.

Desde Veolia han trasladado al citado medio de comunicación francés que entienden "las preocupaciones que una situación así ha podido suscitar en nuestra clienta" y que asumen "nuestra parte de responsabilidad en los errores que han llevado a esta situación".